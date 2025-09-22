Cyclisme : le programme et les résultats complets des Championnats du monde à Kigali

Les Championnats du monde de cyclisme sont organisés, à partir de ce dimanche et jusqu’au 28 septembre, à Kigali (Rwanda) avec notamment la présence de Pauline Ferrand-Prévôt et Julian Alaphilippe, du côté des Français, mais aussi Tadej Pogacar, champion en titre chez les hommes.

Dimanche 21 septembre

Contre-la-montre Elite dames : victoire de la Suissesse Marlen Reusser

Contre-la-montre Elite messieurs : victoire du Belge Remco Evenepoel

Lundi 22 septembre

Contre-la-montre U23 dames : victoire de la Britannique Zoe Backstedt

13h35 : contre-la-montre U23 messieurs

Mardi 23 septembre

10h45 : contre-la-montre juniors dames

14h : contre-la-montre juniors messieurs

Mercredi 24 septembre

12h30 : contre-la-montre par équipes, relais mixte

Jeudi 25 septembre

13h05 : course en ligne U23 dames

Vendredi 26 septembre

8h : course en ligne juniors messieurs

12h : course en ligne U23 messieurs

Samedi 27 septembre

8h20 : course en ligne juniors dames

12h05 : course en ligne Elite dames

Dimanche 28 septembre

9h45 : course en ligne Elite messieurs