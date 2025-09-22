Toute l’actu en direct 24h/24
Cyclisme : le programme et les résultats complets des Championnats du monde à Kigali

Tadej Pogacar va tenter de décrocher une nouveau titre de champion du monde au Rwanda. Tadej Pogacar va tenter de décrocher une nouveau titre de champion du monde au Rwanda. [Belga / Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Les Championnats du monde de cyclisme sont organisés, à partir de ce dimanche et jusqu’au 28 septembre, à Kigali (Rwanda) avec notamment la présence de Pauline Ferrand-Prévôt et Julian Alaphilippe, du côté des Français, mais aussi Tadej Pogacar, champion en titre chez les hommes.

Dimanche 21 septembre

Contre-la-montre Elite dames : victoire de la Suissesse Marlen Reusser

Contre-la-montre Elite messieurs : victoire du Belge Remco Evenepoel

Lundi 22 septembre

Contre-la-montre U23 dames : victoire de la Britannique Zoe Backstedt

13h35 : contre-la-montre U23 messieurs

Mardi 23 septembre

10h45 : contre-la-montre juniors dames

14h : contre-la-montre juniors messieurs

Mercredi 24 septembre

12h30 : contre-la-montre par équipes, relais mixte

Jeudi 25 septembre

13h05 : course en ligne U23 dames

Vendredi 26 septembre

8h : course en ligne juniors messieurs

12h : course en ligne U23 messieurs

Samedi 27 septembre

8h20 : course en ligne juniors dames

12h05 : course en ligne Elite dames

Julian Alaphilippe sera en lice pour tenter de décrocher un 3e titre de champion du monde.
Sur le même sujet Cyclisme : Julian Alaphilippe, Paul Seixas, Valentin Madouas… voici la liste des Bleus retenus pour les Championnats du monde au Rwanda Lire

Dimanche 28 septembre

9h45 : course en ligne Elite messieurs

