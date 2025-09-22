Toute l’actu en direct 24h/24
Football américain : un jeune joueur victime d'une double fracture de la colonne vertébrale après avoir été écrasé par un adversaire

La scène s'est produite lors d'un match entre lycéens dans le Michigan. [Pierre Charlier / Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Lors d’un match de football américain entre lycéens, vendredi dans le Michigan, un jeune joueur de 15 ans a été victime d’une double fracture de la colonne vertébrale après avoir été écrasé par un adversaire.

Une scène terrifiante. Lors d’un match de football américain entre lycéens dans le Michigan aux Etats-Unis, le joueur de Kalamazoo Central, Colton Mims a été victime d’une double fracture de la colonne vertébrale après un geste volontaire d’un adversaire de Lakeshore High School.

Dans une vidéo filmée des tribunes, on peut voir le joueur plaquer Colton Mims et l’envoyer au sol avant de l’écraser violemment de tout son poids. Transporté à l’hôpital, le jeune athlète a été diagnostiqué avec deux fractures de la colonne vertébrale.

«Dès que j’ai compris que c’était lui, rien ne pouvait m’arrêter. J’ai dû descendre. Je n’ai jamais ressenti quelque chose d’aussi fort. Je n’ai jamais été aussi bouleversée pour mon fils, a confié sa mère, Courtney Mims, présente dans les gradins, à la chaîne locale WSBT. Ces garçons ont 15 ans, le football est toute leur vie en ce moment. Ils travaillent sans relâche et voir quelqu’un essayer de leur enlever ça, c’est terrible pour moi.»

Sur le même sujet Football américain : Donald Trump veut que la franchise de Washington reprenne le nom «Redskins» Lire

L’auteur du geste n’a pour l’heure pas encore été sanctionné.

Football AméricainSport

