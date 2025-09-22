Formule 1 : quand Charles Leclerc et Carlos Sainz font du covoiturage après le Grand Prix d’Azerbaïdjan (vidéo)

Après le Grand Prix de Formule 1 d'Azerbaïdjan dimanche, Charles Leclerc et Carlos Sainz ont fait du covoiturage pour rentrer à Monaco.

Une scène très drôle. Dimanche soir après un Grand Prix d’Azerbaïdjan de Formule 1 compliqué et terminé à la neuvième place, Charles Leclerc a retrouvé le sourire en faisant du covoiturage avec son ancien coéquipier chez Ferrari, Carlos Sainz, troisième de la course à Bakou.

Les deux pilotes avaient initialement pris un vol qui allant à Nice mais l’avion a dû se poser en urgence en Italie pour éviter les conditions météorologiques compliquées. Pour finir le trajet, le Monégasque et l’Espagnol ont terminé le trajet ensemble dans un van qu’ils ont loué.

«Un week-end très difficile à Bakou, et je ne pensais pas que cela pouvait être pire, mais…, lance le pilote Ferrari avant de tourner l’objectif vers son chauffeur. Où sommes-nous Carlos ? » « Au milieu de l’Italie, parce qu’on a été détournés à cause d’une tempête et on ne pouvait pas atterrir à Nice, lui répond le désormais pilote Williams. Alors on s’est posés au milieu de l’Italie, on a loué un van et on roule jusqu’à Monaco.»

Les deux vont désormais profiter de quelques jours de repos avant le prochain Grand Prix qui aura lieu à Singapour le 5 octobre prochain.