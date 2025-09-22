MMA : l’UFC dévoile les images de la future soirée à la Maison Blanche

Dana White, éminent patron de l’UFC, a dévoilé les images de ce à quoi devrait ressembler l’événement MMA à la Maison Blanche en 2026.

Des images impressionnantes. Vendredi dernier, le président de l’UFC Dana White a révélé les premières images de la future soirée de MMA à la Maison Blanche, que souhaite organiser Donald Trump, le 4 juillet 2026, pour les 250 ans de l'indépendance des Etats-Unis.

Sur la chaîne Fox News, le patron de la ligue américaine de MMA a dévoilé les images des tribunes et de l’octogone qui seront montés dans les jardins, entre la Maison Blanche et le Washington Monument. Une arche sera construite au-dessus de la cage.

85.000 fans

Concernant les spectateurs, un peu moins de 5.000 personnes pourront prendre place autour de l'octogone. En revanche, 85.000 fans pourront voir les combats sur des écrans géants dans les jardins.

Dana White reveals a sneak peek of the UFC White House event 🇺🇸🔥 pic.twitter.com/pd8P8DcgqT — UFC on TNT Sports (@ufcontnt) September 20, 2025

Avant les combats, la veille aura lieu la cérémonie de la pesée. Et là également, l’UFC a décidé de faire les choses en grand puisqu’elle aura lieu au Lincoln Memorial.

Concernant les combats, pour le moment, aucun nom n'a été dévoilé mais Conor McGregor et Jon Jones, légendes de l'organisation, ont d'ores et déjà indiqué qu'ils souhaitaient être présents.