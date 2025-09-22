Mondiaux d’athlétisme 2025 : le président du Botswana décrète un jour férié pour célébrer le sacre du relais 4x400 m

Le président du Botswana a décrété un jour férié pour célébrer le titre décroché par le relais 4x400 m, dimanche, en clôture des Mondiaux d’athlétisme à Tokyo (Japon).

«Une victoire historique pour l’Afrique». Voilà comment le président du Botswana a qualifié le titre décroché par le relais 4x400 m, dimanche, en clôture des Mondiaux d’athlétisme à Tokyo (Japon). Et pour célébrer ce sacre du quatuor composé de Lee Bhekempilo Eppie, Letsile Tebogo, Bayapo Ndori et Busang Collen Kebinatshipi devant les Etats-Unis, qui restaient sur dix titres mondiaux, et l’Afrique du Sud, Duma Boko a décrété le lundi 29 septembre, veille de la fête nationale du Botswana, comme jour férié.

Une 5e place au tableau des médailles

Cette décision est aussi une manière de fêter les résultats de la délégation botswanaise dans la capitale japonaise avec une 5e place au tableau des médailles grâce à l’or également de Busang Collen Kebinatshipi sur 400 m et le bronze de Bayapo Ndori sur la même distance.

«Je veillerai à ce que tout le monde sache que les diamants naturels du Botswana ne se trouvent pas seulement dans le sol, ce sont aussi nos athlètes champions du monde», a déclaré le président botswanais présent à New York, où il participe à l’Assemblée générale de l’ONU.

Il y a un an, son prédécesseur Mokgweetsi Masisi avait déjà décrété deux demi-journées fériées après la première médaille d’or olympique du Botswana sur 200 m conquise par Letsile Tebogo aux JO 2024 à Paris.