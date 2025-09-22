Toute l’actu en direct 24h/24
Tennis : l’équipe Monde d’André Agassi remporte la Laver Cup face à l’Europe de Yannick Noah

L'équipe monde ont remporté leur troisième Laver Cup. [David Gonzales-Imagn Images/REUTERS]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

L’équipe monde a battu, dans la nuit de dimanche à lundi, l’équipe Europe pour s’offrir un troisième titre en Laver Cup à San Francisco (Etats-Unis).

Et de trois ! L'équipe Monde a remporté dimanche son troisième titre de la Laver Cup en battant l'équipe d'Europe grâce à un succès final de Taylor Fritz contre Alexander Zverev. L’Américain, qui évoluait à domicile à San Francisco, aura été le grand artisan du succès des siens avec sa victoire contre l’Allemand, après avoir déjà vaincu le n°1 mondial Carlos Alcaraz samedi.

Menés 9-3 samedi soir, les Européens du capitaine Yannick Noah ont réussi à faire durer le suspense dimanche. Mais l'équipe Monde, dirigée pour la première fois par Andre Agassi, est parvenue à dépasser les 13 points requis pour être couronnée championne du tournoi fondé par Roger Federer.

«Tout le monde a contribué à faire de cette semaine l'une des plus mémorables que je n’ai jamais passées sur un court de tennis, a confié Agassi à la presse. Je suis tellement fier des gars. Imperturbables. Ils n'ont jamais cessé d'y croire.»

Le palmarès de l'événement reste dominé par l'équipe européenne avec cinq victoires lors des huit éditions disputées depuis son inauguration en 2017. Le tournoi sera disputé à Londres l'an prochain.

Le palmarès de la Laver Cup

2017 : Europe bat Monde (15-9)
2018 : Europe bat Monde (13-8)
2019 : Europe bat Monde (13-11)
2020 : édition annulée en raison du Covid-19
2021 : Europe bat Monde (14-1)
2022 : Monde bat Europe (13-8)
2023 : Monde bat Europe (13-2)
2024 : Europe bat Monde (13-11)
2025 : Monde bat Europe (15-9)

