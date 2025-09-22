Valentin Royer-Alexander Bublik, finale du tournoi de Hangzhou : à quelle heure et sur quelle chaine ?

Pour sa première finale sur le circuit principal au tournoi de Hangzhou, le Français Valentin Royer, issu des qualifications, sera opposé, ce mardi, au Kazakh Alexander Bublik.

Une fin en apothéose ? Issu des qualifications, Valentin Royer (24 ans) s’est qualifié pour sa première finale sur le circuit principal au tournoi de Hangzhou (ATP 250), où il sera opposé, ce mardi, au Kazakh Alexander Bublik. Dans l’est de la Chine, le Français a déjoué tous les pronostics et aligné six victoires consécutives, éliminant notamment Andrey Rublev (14e) puis son compatriote Corentin Moutet en demi-finales (39e), pour pouvoir rêver d’un premier trophée, alors qu’il est déjà assuré d’obtenir son meilleur classement (au minimum 75e) grâce à son magnifique parcours.

«Un match pour ramener le trophée à la maison»

«Le premier objectif que tout joueur rêve d’accomplir, c’est d’être top 100 mondial. Ça, c’est coché. Une autre case, c’est de gagner un tournoi sur le circuit principal où il y a encore moins de personnes qui ont réussi à le faire. Ce n’est pas fini, il reste un match pour ramener le trophée à la maison. On va faire les choses de la meilleure des manières pour se préparer», a-t-il confié à L’Equipe.

Et la tâche ne sera pas facile face au Kazakh (19e joueur mondial), qui tentera lui de décrocher un quatrième titre cette saison après avoir triomphé sur gazon à l’ATP 500 de Halle en juin et sur terre battue aux ATP 250 de Gstaad et Kitzbühel en juillet. Mais le droitier croit en ses chances même s’il «reste les pieds sur terres».

«Quand tous les paramètres sont dans le bon curseur, ça fait un bon mélange, qui fait que je peux battre des joueurs qui sont très bien classés et aller en finale», a-t-il déclaré. La prochaine étape est désormais de conquérir un premier titre.

Le programme TV

Valentin Royer-Alexander Bublik

Mardi 23 septembre

Finale du tournoi de Hangzhou

A suivre en direct à partir de 13h30 sur Eurosport (disponible via MyCanal)