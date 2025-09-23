Equipe de France : quand Didier Deschamps annoncera-t-il sa prochaine liste ?

Didier Deschamps doit prochainement annoncer sa liste pour les deux prochains matchs de l’équipe de France en éliminatoires de la Coupe du monde 2026 contre l’Azerbaïdjan et en Islande.

Les Bleus ont encore deux rassemblements avant la fin de l’année. Et le prochain est prévu au mois d’octobre avec deux nouveaux matchs des éliminatoires à la Coupe du monde 2026. Pour ces deux rendez-vous contre l’Azerbaïdjan au Parc des Princes (vendredi 10 octobre) puis en Islande (lundi 13 octobre), Didier Deschamps doit annoncer sa liste, le jeudi 2 octobre à 14h, au siège de la Fédération française de football.

Les joueurs retenus se retrouveront ensuite à Clairefontaine le lundi suivant (6 octobre) pour préparer ces deux rencontres qui pourraient déjà être décisives dans la course à la qualification. L’équipe de France a remporté ses deux premiers matchs contre l’Ukraine (0-2) et l’Islande (2-1). Et deux nouveaux succès permettraient aux Tricolores de se rapprocher des Etats-Unis, du Canada et du Mexique qui organiseront le Mondial dans neuf mois.

Kylian Mbappé et ses coéquipiers se retrouveront ensuite pour la dernière fois en 2025 dans le courant du mois de novembre, où ils recevront l’Ukraine (13 novembre) avant de se déplacer en Azerbaïdjan (16 novembre).