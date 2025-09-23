Ligue Europa : le programme TV complet de la 1ère journée

La 1ère journée de la Ligue Europa a lieu ce mercredi et jeudi avec Nice qui affronte l’AS Rome, Lille qui reçoit Brann et Lyon qui se déplace sur la pelouse d’Utrecht.
Mercredi 24 septembre
18h45 : PAOK Salonique-Maccabi Tel-Aviv sur Canal+ Foot
18h45 : FC Midtjylland-Sturm Graz sur Canal+ Sport
21h : Nice-AS Rome sur Canal+ Foot
21h : Betis Séville-Nottingham Forest sur Canal+ Sport
21h : Sporting Braga-Feyenoord Rotterdam sur Canal+ live 3
21h : Dinamo Zagreb-Fenerbahce sur Canal+ live 4
21h : Etoile Rouge de Belgrade-Celtic Glasgow sur Canal+ live 5
21h : Malmö-Ludogorets Razgard sur Canal+ live 7
Jeudi 25 septembre
18h45 : Lille-Brann sur Canal+
18h45 : Go Ahead Eagles-FCSB sur Canal+ Foot
21h : Utrecht-Lyon sur Canal+
21h : Aston Villa-Bologne sur Canal+ Foot
21h : RB Salzbourg-Porto sur Canal+ live 3
21h : Stuttgart-Celta Vigo sur Canal+ live 4
21h : Glasgow Rangers-Racing Genk sur Canal+ live 5
21h : Ferencvaros-Viktoria Plzen sur Canal+ live 6