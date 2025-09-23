Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

Ligue Europa : le programme TV complet de la 1ère journée

Lyon se déplace sur la pelouse d'Utrecht pour la 1ère journée de Ligue Europa. Lyon se déplace sur la pelouse d'Utrecht pour la 1ère journée de Ligue Europa. [Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

La 1ère journée de la Ligue Europa a lieu ce mercredi et jeudi avec Nice qui affronte l’AS Rome, Lille qui reçoit Brann et Lyon qui se déplace sur la pelouse d’Utrecht.

Mercredi 24 septembre

18h45 : PAOK Salonique-Maccabi Tel-Aviv sur Canal+ Foot

18h45 : FC Midtjylland-Sturm Graz sur Canal+ Sport

21h : Nice-AS Rome sur Canal+ Foot

21h : Betis Séville-Nottingham Forest sur Canal+ Sport

21h : Sporting Braga-Feyenoord Rotterdam sur Canal+ live 3

21h : Dinamo Zagreb-Fenerbahce sur Canal+ live 4

21h : Etoile Rouge de Belgrade-Celtic Glasgow sur Canal+ live 5

21h : Malmö-Ludogorets Razgard sur Canal+ live 7

Jeudi 25 septembre

18h45 : Lille-Brann sur Canal+

18h45 : Go Ahead Eagles-FCSB sur Canal+ Foot

21h : Utrecht-Lyon sur Canal+

21h : Aston Villa-Bologne sur Canal+ Foot

21h : RB Salzbourg-Porto sur Canal+ live 3

21h : Stuttgart-Celta Vigo sur Canal+ live 4

21h : Glasgow Rangers-Racing Genk sur Canal+ live 5

21h : Ferencvaros-Viktoria Plzen sur Canal+ live 6

FootballLigue EuropaProgramme TVQuelle heure quelle chaîneNiceLyonLille

À suivre aussi

Football : Liverpool, prix du transfert, Equipe de France… Les vérités de Hugo Ekitike
Équateur : un troisième footballeur professionnel assassiné depuis début septembre
Raul Asencio a été mis en examen en mai dernier avec trois anciens coéquipiers du Real Madrid.
Football : un joueur du Real Madrid bientôt jugé pour la diffusion de vidéos pornographiques avec une mineure

Ailleurs sur le web

Dernières actualités