Nice-AS Rome, Ligue Europa : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

L’OGC Nice reçoit les Italiens de l’AS Rome ce mercredi 24 septembre, lors de la première journée de la phase de championnat de la Ligue Europa.

Les Aiglons veulent réussir leur envol. Le club de l’OGC Nice commence sa campagne européenne de Ligue Europa face à l’AS Rome, ce mercredi 24 septembre. Une rencontre qui sera à suivre en direct et en exclusivité sur les antennes du groupe Canal.

Après avoir été éliminés lors du tour préliminaire de Ligue des champions par le Benfica Lisbonne, les hommes de Franck Haise ont été reversés en C3. Ils espèrent faire mieux que l’an dernier lorsqu’ils n’avaient gagné aucun de leurs huit matchs et avaient terminé avant-derniers de la phase de championnat.

Les Niçois n’ont pas vraiment bien préparé la rencontre puisqu’ils restent sur une lourde défaite à Brest (4-1) en championnat le week-end dernier. En face, les Giallorossi ont remporté le derby de Roma en battant la Lazio (1-0).

Programme TV

Nice-AS Rome

Ligue Europa

Mercredi 24 septembre

21h sur Canal+ Foot et en multiplex sur Canal+ Sport360.