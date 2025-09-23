Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

Nice-AS Rome, Ligue Europa : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Les Niçois avaient terminé avant-derniers de Ligue Europa la saison dernière. [Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

L’OGC Nice reçoit les Italiens de l’AS Rome ce mercredi 24 septembre, lors de la première journée de la phase de championnat de la Ligue Europa.

Les Aiglons veulent réussir leur envol. Le club de l’OGC Nice commence sa campagne européenne de Ligue Europa face à l’AS Rome, ce mercredi 24 septembre. Une rencontre qui sera à suivre en direct et en exclusivité sur les antennes du groupe Canal.

Après avoir été éliminés lors du tour préliminaire de Ligue des champions par le Benfica Lisbonne, les hommes de Franck Haise ont été reversés en C3. Ils espèrent faire mieux que l’an dernier lorsqu’ils n’avaient gagné aucun de leurs huit matchs et avaient terminé avant-derniers de la phase de championnat.

Les Niçois n’ont pas vraiment bien préparé la rencontre puisqu’ils restent sur une lourde défaite à Brest (4-1) en championnat le week-end dernier. En face, les Giallorossi ont remporté le derby de Roma en battant la Lazio (1-0).

Lyon se déplace sur la pelouse d'Utrecht pour la 1ère journée de Ligue Europa.
Sur le même sujet Ligue Europa : le programme TV complet de la 1ère journée Lire

Programme TV

Nice-AS Rome
Ligue Europa
Mercredi 24 septembre 
21h sur Canal+ Foot et en multiplex sur Canal+ Sport360.

NiceAS RomaLigue EuropaQuelle heure quelle chaîneFootball

À suivre aussi

Collision d'avions évitée de justesse à l'aéroport de Nice : «Il s'en est fallu de très peu, le pilote tremblait», souligne Michel Chevalet
Lyon se déplace sur la pelouse d'Utrecht pour la 1ère journée de Ligue Europa.
Ligue Europa : le programme TV complet de la 1ère journée
«C'est un enfer, c'est quotidien» : la colère des habitants de la rue Saint-Honoré de Nice excédés par les squatteurs

Ailleurs sur le web

Dernières actualités