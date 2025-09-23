Ryder Cup 2025 : dates, équipes, parcours, diffusion TV… Tout savoir sur la compétition internationale de golf

La 45e édition de la Ryder Cup de golf, opposant les Etats-Unis à l’Europe qui est tenante du titre, se tient à partir de vendredi et jusqu’à dimanche du côté de New York (Etats-Unis).

Dates

La 45e édition de la Ryder Cup aura lieu de ce vendredi 26 au dimanche 28 septembre à New York (Etats-Unis).

Parcours

La compétition se jouera au Bethpage Black Course situé dans le Bethpage State Park à Long Island (New York). Ouvert en 1936, ce parcours, long de 6.800 m, a accueilli l’US Open en 2002 et 2009, ainsi que l’US PGA en 2019.

Equipes

La Team Europe, qui a Luke Donald comme capitaine, est composée de Rory McIlroy, Robert MacIntyre, Tommy Fleetwood, Justin Rose, Tyrrell Hatton, Rasmus Hojgaard, Shane Lowry, Sepp Straka, Ludvig Aberg, Viktor Hovland, Matthew Fitzpatrick et Jon Rahm.

De son côté, la Team USA du capitaine Keegan Bradley sera emmenée par Scottie Schefflier, J. J. Spaun, Xander Schauffele, Russell Henley, Harris English, Bryson DeChambeau, Justin Thomas, Collin Morikawa, Ben Griffin, Cameron Young, Patrick Cantlay et Sam Burns.

Précédente édition

L’Europe a remporté la dernière édition de la Ryder Cup, qui s’est tenue pour la première fois en Italie au Marco Simone Golf & Country Club situé près de Rome. Avec ce succès, l’Europe mène 13 victoires à 9 face aux Etats-Unis (1 égalité) depuis 1979.

Dix derniers vainqueurs

2023 : Europe

2021 : Etats-Unis

2018 : Europe

2016 : Etats-Unis

2014 : Europe

2012 : Europe

2010 : Europe

2008 : Etats-Unis

2006 : Europe

2004 : Europe

Diffusion TV

Cette Ryder Cup 2025 sera à suivre en direct pendant les trois jours sur Canal+ et Canal+ Sport.