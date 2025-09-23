Ryder Cup 2025 : dates, équipes, parcours, diffusion TV… Tout savoir sur la compétition internationale de golf

La 45e édition de la Ryder Cup de golf, opposant les Etats-Unis à l’Europe qui est tenante du titre, se tient à partir de vendredi et jusqu’à dimanche du côté de New York (Etats-Unis).
Dates
La 45e édition de la Ryder Cup aura lieu de ce vendredi 26 au dimanche 28 septembre à New York (Etats-Unis).
Parcours
La compétition se jouera au Bethpage Black Course situé dans le Bethpage State Park à Long Island (New York). Ouvert en 1936, ce parcours, long de 6.800 m, a accueilli l’US Open en 2002 et 2009, ainsi que l’US PGA en 2019.
Equipes
La Team Europe, qui a Luke Donald comme capitaine, est composée de Rory McIlroy, Robert MacIntyre, Tommy Fleetwood, Justin Rose, Tyrrell Hatton, Rasmus Hojgaard, Shane Lowry, Sepp Straka, Ludvig Aberg, Viktor Hovland, Matthew Fitzpatrick et Jon Rahm.
De son côté, la Team USA du capitaine Keegan Bradley sera emmenée par Scottie Schefflier, J. J. Spaun, Xander Schauffele, Russell Henley, Harris English, Bryson DeChambeau, Justin Thomas, Collin Morikawa, Ben Griffin, Cameron Young, Patrick Cantlay et Sam Burns.
Précédente édition
L’Europe a remporté la dernière édition de la Ryder Cup, qui s’est tenue pour la première fois en Italie au Marco Simone Golf & Country Club situé près de Rome. Avec ce succès, l’Europe mène 13 victoires à 9 face aux Etats-Unis (1 égalité) depuis 1979.
Dix derniers vainqueurs
2023 : Europe
2021 : Etats-Unis
2018 : Europe
2016 : Etats-Unis
2014 : Europe
2012 : Europe
2010 : Europe
2008 : Etats-Unis
2006 : Europe
2004 : Europe
Diffusion TV
Cette Ryder Cup 2025 sera à suivre en direct pendant les trois jours sur Canal+ et Canal+ Sport.