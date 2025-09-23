Sports automobiles : la voiture du demi-frère de Lewis Hamilton s’embrase lors d’une course à Silverstone (vidéo)

Toute l’actu en direct 24h/24
Nicolas Hamilton, demi-frère de Lewis, est parvenu à s’extraire de sa voiture qui avait pris feu lors d’une course automobile à Silverstone dimanche.

Il est passé tout proche du drame. Alors qu’il disputait une course BTCC (British Touring Car Championship) sur le circuit de Silverstone dimanche, le demi-frère de la star de Formule 1 Lewis Hamilton, Nicolas Hamilton a dû s’arrêter dès le 17e tour alors que sa voiture, une Cupra Leon Un-Limited Motorsport, était en train de prendre feu.

Le pilote de 33 ans s’est rapidement garé à côté de la ligne droite de Wellington avant de s’extirper du véhicule qui prenait feu. Plus de peur que de mal pour le frère du champion de Formule 1, alors que ce dernier disputait dans le même temps le Grand Prix d’Azerbaïdjan (huitième place).

«Quelle photo incroyable d'un moment très décevant et effrayant pour moi, ma famille et mes amis pour commencer mon dimanche à Silverstone, a-t-il commenté sur son compte Instagram. J'ai été étonnamment très calme tout au long de la situation, essayant de sauver la voiture de tout dommage supplémentaire tout en restant en sécurité et je suis très fier de moi sur la façon dont j'ai géré la situation.»

Nicolas Hamilton, qui est atteint d’une paralysie cérébrale, court depuis 2011 avec des voitures spécialement modifiées.

