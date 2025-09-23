Tennis : l’ancien mentor de Novak Djokovic est décédé à l'âge de 87 ans

Ancien finaliste de Roland-Garros et mentor de Novak Djokovic, le Croate Nikola Pilic est décédé à 87 ans, a annoncé mardi la fédération de tennis croate.

Novak Djokovic et le tennis sont en deuil. Finaliste à Roland-Garros puis cinq fois vainqueur de la Coupe Davis en tant que capitaine, Nikola Pilic est mort lundi dans la ville d'Opatija, dans l'ouest de la Croatie, a révélé ce mardi la fédération dans un communiqué. Il était connu pour être le mentor du Serbe.

Celui qui avait commencé sa carrière en 1953, a remporté cinq fois les championnats de Yougoslavie en simple (1962, 1963, 1964, 1966 et 1967), et sept fois en double. Son plus grand fait d’armes en individuel reste sa finale à Roland-Garros en 1973, où il avait été battu sèchement trois sets à zéro par le Roumain Ilie Nastase. Il a aussi remporté l'US Open en double avec le Français Pierre Barthès en 1970.

En tant qu’entraîneur, «Niki» Pilic a travaillé avec de grands noms du tennis comme Goran Ivanisevic, Michael Stich et Boris Becker. Il a également eu une influence majeure sur Novak Djokovic, qui l’a qualifié de «père de tennis». En 1999, le jeune «Djoko» s’était entraîné à l'académie de Pilic, à Munich.

«Nikola ‘Niki’ Pilic restera dans les mémoires pour avoir été le seul capitaine à avoir mené trois nations différentes au titre en Coupe Davis (3 fois avec l'Allemagne en 1988, 1989 et 1993, une fois avec la Croatie en 2005 et une fois avec la Serbie en 2010), a indiqué la fédération croate. L'un des plus grands joueurs et entraîneurs que le tennis croate ait eu.»