Biathlon : pourquoi Julia Simon est-elle de nouveau convoquée par le tribunal correctionnel ?

La biathlète française Julia Simon a été renvoyée devant le tribunal correctionnel d'Albertville, a révélé ce mercredi le parquet.

Elle n’en a pas terminé. Ce mercredi, le procureur de la République Benoît Bachelet a confirmé au Dauphiné Libéré le renvoi de la biathlète Julia Simon devant le tribunal correctionnel d’Albertville. La Française est convoquée le 24 octobre pour répondre de faits de vol et escroquerie.

La Française la plus titrée de l’histoire des championnats du monde (10 sacres, dont 4 en individuel), était visée par deux plaintes pour fraude déposées en décembre 2022 et mai 2023 par un membre de l'encadrement de l'équipe de France et par une de ses coéquipières en club et en sélection, Justine Braisaz-Bouchet.

«2.300 euros environ»

Elle est accusée d’avoir utilisé la carte bancaire de sa partenaire à son insu pour des achats sur Internet d'un montant de «2.300 euros environ», d'après l'avocat de la biathlète, qui conteste les faits.

Julia Simon a de son côté porté plainte contre X pour usurpation d'identité. «Il y a des achats qui ont été faits par carte bleue avec mon nom dessus, mais aujourd'hui, je suis aussi victime de cette situation. Mon nom a été utilisé à mon insu», avait-elle déclaré dans un entretien au Dauphiné Libéré en août 2023.

Julia Simon, qui avait réalisé un quadruplé historique aux Mondiaux de biathlon à Lenzerheide (médaillée d'or en individuel et en relais, relais simple mixte et relais mixte), fait partie de l’équipe tricolore pour les Jeux olympiques d'hiver 2026 à Milan-Cortina.