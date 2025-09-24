Toute l’actu en direct 24h/24
Football : Hugo Ekitike marque et prend un carton rouge pour avoir retiré son maillot (vidéo)

Hugo Ekitike a retiré son maillot après avoir inscrit le but de la victoire de Liverpool en League Cup. Hugo Ekitike a retiré son maillot après avoir inscrit le but de la victoire de Liverpool en League Cup. [PA Images / Icon Sport]
Par CNEWS
En fin de match, Hugo Ekitike a offert la qualification à Liverpool, mardi soir, au 3e tour de la League Cup contre Southampton (2-1) avant d’être exclu dans la foulée pour avoir retiré son maillot.

Il est passé par toutes les émotions. Hugo Ekitike a offert la qualification à Liverpool, mardi soir, au 3e tour de la League Cup contre Southampton (2-1). Entré à la pause à la place d’Alexander Isak, auteur du premier but des Reds, l’attaquant français a trouvé le chemin des filets à cinq minutes du coup de sifflet final pour inscrire son 5e but en huit matchs toutes compétitions confondues depuis son arrivée.

Et dans l’euphorie, l’ancien joueur de l’Eintracht Francfort a retiré son maillot. Sauf qu’il avait déjà écopé d’un carton jaune un peu plus tôt dans la rencontre (53e) et a reçu un deuxième avertissement de la part de l’arbitre, synonyme d’expulsion. Son geste a suscité l’incompréhension de certains de ses coéquipiers mais aussi provoqué la colère de son entraîneur.

«Inutile, oui ça l’était. Et c’était stupide. Lors du premier carton jaune, c’était déjà inutile et, dans une certaine mesure, stupide parce qu’il faut maîtriser ses émotions. Je sais combien c’est difficile quand on joue en Premier League et qu’on est attaquant. Le défenseur peut presque tout faire et si on le bouscule un peu, on commet une faute. Mais mieux vaut maîtriser ses émotions», a déclaré Arne Slot.

Hugo Ekitike a lui présenter ses excuses sur les réseaux sociaux. «J’étais tellement excité d’aider l’équipe à aller chercher une nouvelle victoire à la maison que l’émotion a pris le dessus sur moi. Mes excuses à toute la famille des Reds», a-t-il posté. Et avec ce carton rouge, il sera suspendu pour le déplacement à Crystal Palace, samedi (16h), pour le compte de la 6e journée de Premier League.

