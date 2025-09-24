Football : pourquoi l’ancien marseillais Mattéo Guendouzi a-t-il écopé de deux matchs de suspension en Italie ?

Exclu, ce week-end, à la fin du derby romain perdu par la Lazio contre l’AS Roma (0-1), Mattéo Guendouzi a écopé de deux matchs de suspension.

Il a encore fait parler de lui en Italie. Mattéo Guendouzi a essuyé de vives critiques après la défaite de la Lazio Rome dans le derby romain perdu, ce week-end, à domicile contre l’AS Roma (0-1). Tant pour sa prestation sur le terrain que pour son attitude. En plus d’une grossière simulation, l’ancien joueur de l’OM a été exclu à la fin de la rencontre pour avoir copieusement insulté l’arbitre Simone Sozza.

Et ses paroles ne sont pas restées impunies. L’international français (14 sélections) a écopé de deux matchs de suspension, a rapporté L’Equipe. Le milieu de terrain, qui a disputé tous les matchs de la Lazio depuis le début de la saison, va ainsi manquer le déplacement de son équipe, lundi prochain, sur la pelouse du Genoa, ainsi que la réception du Torino, le 4 octobre, pour le compte de la 6e journée de Serie A.

La saison dernière, Mattéo Guendouzi avait reçu un carton rouge avant d’être suspendu également deux matchs après avoir poussé Christian Pulisic dans les dernières minutes lors d’une défaite concédée contre l’AC Milan (0-1).