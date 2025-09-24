Jeux olympiques de la Jeunesse 2026 : le CIO invite le grand public à créer la médaille des futurs champions

Toute l’actu en direct 24h/24
Par CNEWS
Le Comité International Olympique (CIO) a lancé un concours de création des médailles des Jeux Olympiques de la Jeunesse Dakar 2026, pour le grand public.

Esprits créatifs, à vos idées ! Le CIO a décidé de lancer, il y a quelques jours, un concours de création de l’un des symboles les plus puissants des Jeux olympiques en concevant le recto de la médaille des JOJ de Dakar 2026. Le motif retenu figurera sur les médailles remises aux athlètes qui monteront sur le podium au Sénégal. 

Les projets, qui peuvent être envoyés jusqu’au 7 octobre via une plate-forme spécifique, seront évalués selon cinq critères : la créativité, l’originalité, la pertinence par rapport à l’histoire des Jeux Olympiques de la Jeunesse, la faisabilité et la description. Le revers de la médaille sera conçu par le comité d'organisation Dakar 2026.

Mis en place pour la première fois à l’occasion des JOJ de Singapour 2010, ce concours de création des médailles a déjà permis à de jeunes designers de voir leurs œuvres immortalisées dans l’histoire olympique. Pour l’édition Gangwon 2024, plus de 3.000 propositions en provenance de 120 pays avaient été soumises.

A noter que les Jeux olympiques de la jeunesse de Dakar 2026 se tiendront du 31 octobre au 13 novembre 2026 sur trois sites hôtes : Dakar, Diamniadio et Saly. Ils réuniront les meilleurs jeunes athlètes du monde, âgés de 17 ans au maximum.

