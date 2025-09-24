Toute l’actu en direct 24h/24
Ligue des champions : le match entre le PSG et le FC Barcelone classé à «haut risque»

Le PSG se déplace à Barcelone pour la 2e journée de la Ligue des champions. Le PSG se déplace à Barcelone pour la 2e journée de la Ligue des champions. [Daniel Derajinski/Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le

Le match de la 2e journée de la Ligue des champions entre le FC Barcelone et le PSG, le mercredi 1er octobre, sur la pelouse du stade de Montjuic, a été classé à haut risque.

Les autorités craignent des débordements. Pour la 2e journée de la phase de ligue de la Ligue des champions, le PSG se déplace, le mercredi 1er octobre, en Catalogne pour affronter le FC Barcelone sur la pelouse du stade de Montjuic. Et ce choc, tant attendu des deux côtés des Pyrénées, a été classé à «haut risque» par la Commission nationale contre la violence, le racisme, la xénophobie et l’intolérance dans le sport pour des raisons de sécurité, selon Mundo Deportivo.

En marge de la rencontre, le dispositif de sécurité sera renforcé avec une présence plus importante des forces de l’ordre pour encadrer les supporters des deux équipes. Certaines mesures seront davantage encadrées comme la vente des billets, l’accès au stade ainsi que la séparation des supporters avant et après leur entrée dans l’enceinte.

Bradley Barcola pourrait être apte pour affronter le FC Barcelone au contraire d'Ousmane Dembélé.
Avant ce rendez-vous en terre catalane, les deux clubs ont remporté leur premier match dans la compétition. Le PSG s’est imposé contre l’Atalanta Bergame au Parc des Princes (4-0), alors que Barcelone a battu Newcastle (1-2).

FootballLigue des ChampionsPSGBarcelone

