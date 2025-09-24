Ligue Europa : une centaine d’ultras de l’AS Roma munis d’armes interpellés avant le match à Nice

Une centaine d’ultras du club italien de l’AS Rome ont été interpellées mardi soir à Nice, à la veille du match opposant les deux équipes en Ligue Europa, ont annoncé la préfecture et le parquet.

La tension est déjà forte. A la veille du premier match de Ligue Europa de la saison de l’OGC Nice contre l’AS Rome, des incidents ont eu lieu ce mardi soir entre les fans des deux clubs dans le centre-ville niçois. Une centaine d’ultras romains ont été interpellées, ont annoncé la préfecture et le parquet.

Les supporters, dont beaucoup avaient le visage dissimulé, étaient regroupés en deux points du centre de Nice. Les policiers présents, qui ont effectué des contrôles d’identité, ont constaté de nombreuses armes blanches (bâtons, couteaux, marteaux) et des protections comme des gilets pare-balles.

Les ultras, placés en garde à vue, risquent des poursuites pour «participation à un groupement en vue de la préparation de violences volontaires contre les personnes» ou des biens, des faits passibles d'un an de prison et 15.000 euros d'amende, a précisé le parquet. Il n'y a eu aucune violence ou dégradation avant ou après les interpellations.

A noter qu'en vue du match mercredi soir, la préfecture a prévu un renforcement du dispositif de sécurité : plus de 400 policiers seront mobilisés mercredi soir afin de «prévenir tout trouble à l'ordre public tant en centre-ville de Nice que dans le périmètre immédiat du stade et ses abords». Les autorités interdisent aux supporteurs romains de se montrer tels quels entre mardi 15h et jeudi 12h dans le centre-ville de Nice, aux abords des gares, de l'aéroport et du stade.