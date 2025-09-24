MMA : quels combattants seront en lice lors du PFL Lyon en décembre ?

Le PFL, organisation américaine de MMA, a annoncé ce mercredi un événement à la LDLC Arena de Lyon le 13 décembre prochain, avec de belles têtes d’affiche.

Le PFL est de retour à Lyon. Après un événement qui avait marqué les esprits l’an passé, la ligue américaine de MMA revient à la LDLC Arena le 13 décembre. Le combat principal opposera, pour le titre des poids lourds, le Russe Vadim Nemkov (18 victoires, 2 défaites), à Renan Ferreira (13 victoires, 4 défaites), déjà sacré dans cette catégorie en 2023.

Le Brésilien n’a plus combattu depuis octobre 2024 et sa défaite par KO contre le Camerounais Francis Ngannou à Riyad (Arabie saoudite). Il partagera l’affiche de la soirée avec sa compatriote et véritable légende des octogones Cris Cyborg.

Cédric Doumbè de la partie ?

L’ancienne patronne de l’UFC, qui a rejoint le PFL et qui compte un bilan de 28 victoires pour 2 défaites, sera opposé à Sara Collins, combattante toujours invaincue (6-0), pour déterminer la championne du monde des poids plumes.

«Les fans français de MMA ont toujours soutenu le PFL avec ferveur, et nous sommes fiers de leur offrir une carte à la hauteur de leur passion et de leur fidélité, a déclaré John Martin, l’un des responsables du PFL. Le 13 décembre, à la LDLC Arena de Lyon, le public vivra une soirée exceptionnelle avec les plus grands noms et les combats les plus excitants du moment, véritable vitrine de champions du monde, de talents émergents et de héros locaux.»

D’autres combats seront prochainement annoncés. La grande question étant de savoir si Cédric Doumbè, qui n’est plus entré dans un octogone depuis mai 2024, sera de la partie. A noter qu’il y aura également les finales des tournois PFL Europe 2025 dans les catégories poids légers et poids coq.