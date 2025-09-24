Toute l’actu en direct 24h/24
Natation : voici quand Léon Marchand fera son retour à la compétition

Léon Marchand devrait participer au meeting de Carmel dans l’Indiana début octobre. Léon Marchand devrait participer au meeting de Carmel dans l’Indiana début octobre. [Abaca / Icon Sport]
Sacré double champion du monde, cet été, à Singapour, Léon Marchand devrait reprendre la compétition au début du mois d’octobre aux Etats-Unis.

Il est prêt à replonger. Un peu plus de deux mois après les Championnats du monde de natation à Singapour et ses deux titres décrochés sur 200 m 4 nages et 400 m 4 nages, Léon Marchand (23 ans) va renouer avec la compétition au début du mois d’octobre. Le Français devrait participer au meeting de Carmel dans l’Indiana (10-12 octobre).

Les JO et les Championnats d'Europe en ligne de mire

Le quadruple champion olympique aux JO 2024 de Paris sera une nouvelle fois la tête d’affiche de cette réunion, qui marquera le début de la saison 2025 de la Coupe du monde en petit bassin disputée en Amérique du Nord (25 m). D’autant que l’année dernière, il avait brillé lors de cette tournée, qui s’est tenue en Asie (Shanghai, Séoul, Singapour), en remportant le classement général devant le Suisse Noé Ponti.

Mais, selon Le Parisien, Léon Marchand ne devrait pas prendre part aux deux autres étapes à Westmont (17-19 octobre) puis Toronto (23-25 octobre) pour poursuivre sa préparation avant de s’aligner à l’US Open en grand bassin à Austin. Avec en ligne de mire les JO de Los Angeles en 2028 mais aussi les Championnats d’Europe, l’été prochain, à Saint-Denis (10-16 août 2026), lui qui a renoncé aux deux dernières éditions à Rome (2022) et à Belgrade (2024).

Sur le même sujet Mondiaux de natation 2025 : combien Léon Marchand va-t-il toucher après ses titres individuels et sa médaille d'argent en relais ? Lire

Une occasion de tenter de décrocher ses premiers titres européens, qui manquent encore à un palmarès particulièrement bien garni.

