Rugby : un ancien joueur du XV de France meurt dans un accident de chasse

Un ancien demi de mêlée ou d’ouverture de Toulouse et du XV de France (21 sélections) est décédé, mardi, dans un accident de chasse dans les Landes à l’âge de 78 ans.

Le rugby français a perdu l’une de ses grandes figures. Ancien demi de mêlée ou d’ouverture de Toulouse (1964-1973) et du XV de France (21 sélections), Jean-Louis Bérot est décédé, mardi, à l’âge de 78 ans. Celui qui a également été joueur, entraîneur et président emblématique de l’US Dax a été victime d’un terrible accident de chasse.

Une chute de 20 mètres

Selon les premiers éléments de l’enquête, révélés par Sud Ouest, Jean-Louis Bérot, kinésithérapeute de métier, aurait fait une chute de 20 mètres depuis sa palombière située dans une commune des Landes. Alors qu’il voulait rejoindre deux amis sur son installation, aux alentours de 12h, le câble de l’ascenseur, qu’il utilisait régulièrement depuis quinze ans, aurait cédé.

Carnet Noir - 𝗝𝗲𝗮𝗻-𝗟𝗼𝘂𝗶𝘀 𝗕𝗲́𝗿𝗼𝘁 🖤



C’est avec une immense tristesse que nous avons appris ce jour le décès de Jean-Louis Bérot, ancien joueur emblématique et figure de l’US Dax.https://t.co/KzMMxm1if9 — U.S.Dax Rugby Landes (@usdaxrugby) September 23, 2025

Au moment de l’arrivée des secours sur les lieux du drame, il était toujours en vie mais son pouls était à peine perceptible. Et après vingt minutes de tentative de réanimation, il a été déclaré en état d’arrêt cardiorespiratoire. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de l’accident, notamment sur la défaillance de l’ascenseur qui a provoqué sa chute mortelle.

«C'est avec une immense tristesse que nous avons appris ce jour (mardi, ndlr) le décès de Jean-Louis Bérot, ancien joueur emblématique et figure de l’US Dax. Le club n’oubliera jamais son apport considérable à l’histoire de l’US Dax comme au rugby français», a écrit Dax dans un communiqué. Et un hommage lui sera rendu, le 2 octobre, lors de la rencontre de Pro D2 entre Dax et Vannes au stade Maurice-Boyau.