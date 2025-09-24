Ryder Cup 2025 : combien les golfeurs sont-ils payés pour y participer ?

La 45e Ryder Cup, opposant les États-Unis à l’Europe se déroule à New York de ce vendredi à dimanche. S’il n’y pas de dotation, certains golfeurs sont payés.

C’est le grand retour de la prestigieuse compétition de golf. La Ryder Cup 2025 se dispute du vendredi 26 au dimanche 28 septembre, sur le parcours Bethpage Black du parc d'État de Bethpage à Farmingdale, New York.

Les Européens, champions en 2023 et emmenés par l’Irlandais Rory McIlroy, remettront leur couronne en jeu avec l’envie de l’emporter chez les Américains, qui compteront sur leur leader et n°1 mondial Scottie Scheffler ainsi que J.J Spaun.

A noter que la Ryder Cup n’offre pas de dotation particulière. Mais cette année, petite innovation puisque chacun des 12 golfeurs de l’équipe américaine recevra 500.000 dollars pour sa participation, dont 300.000 dollars qui seront reversés à des œuvres caritatives. De leurs côtés, les joueurs européens ne seront pas rémunérés.

Les 10 derniers vainqueurs

2023 : Europe

2021 : Etats-Unis

2018 : Europe

2016 : Etats-Unis

2014 : Europe

2012 : Europe

2010 : Europe

2008 : Etats-Unis

2006 : Europe

2004 : Europe