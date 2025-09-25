Coupe du monde 2026 : voici les trois mascottes représentant les Etats-Unis, le Canada et le Mexique

Ce jeudi 24 septembre, la FIFA a dévoilé les trois mascottes de la Coupe du monde 2026 qui aura lieu l’été prochain aux Etats-Unis, au Mexique et au Canada.

Elles sont trois, comme le nombre de pays qui accueilleront la Coupe du monde 2026 l'été prochain. Les mascottes de l'événement footballistique le plus attendu de la planète, qui se déroulera du 11 juin au 19 juillet au Canada, aux Etats-Unis et au Mexique, ont été dévoilées ce jeudi.

Les trois pays hôtes seront ainsi représentés par l'élan Maple (Canada), le pygargue à tête blanche Clutch (États-Unis) et le jaguar Zayu (Mexique). Comme l’explique la FIFA, elles «ont été imaginés pour refléter la culture, l’héritage et l’esprit de leur pays respectif, symbolisant l’unité, la diversité et la passion commune pour le football.»

Crédit : FIFA

«Plus il y a de mascottes, plus la fête sera belle ! À l’image de la Coupe du Monde, Maple, Clutch et Zayu sont synonymes de joie, d’énergie et de convivialité, a confié Gianni Infantino, le Président de l'instance internationale. Ces trois mascottes seront essentielles à l’ambiance festive et chaleureuse que nous souhaitons créer autour de cette édition historique. Elles gagneront le cœur du public et susciteront des scènes de liesse, en Amérique du Nord comme dans le monde entier.»

A noter que les trois mascottes figureront dans un jeu vidéo, intitulé FIFA Heroes et qui sortira l’année prochaine. Ce jeu fait partie de la collection FIFAe, une gamme de titres en pleine expansion qui vise à démocratiser l’eFootball en le rendant accessible sous des formes plus diversifiées et sur davantage de plateformes.