Cyclisme : le programme et les résultats complets des Championnats du monde à Kigali

Les Championnats du monde de cyclisme sont organisés jusqu’à dimanche à Kigali (Rwanda) avec notamment la présence de Pauline Ferrand-Prévôt et Julian Alaphilippe, du côté des Français, mais aussi Tadej Pogacar, champion en titre chez les hommes.
Dimanche 21 septembre
Contre-la-montre Elite dames : victoire de la Suissesse Marlen Reusser
Contre-la-montre Elite messieurs : victoire du Belge Remco Evenepoel
Lundi 22 septembre
Contre-la-montre U23 dames : victoire de la Britannique Zoe Backstedt
Contre-la-montre U23 messieurs : victoire du Suédois Jakob Söderqvist
Mardi 23 septembre
Contre-la-montre juniors dames : victoire de la Néerlandaise Megan Arens
Contre-la-montre juniors messieurs : victoire du Néerlandais Michiel Mouris
Mercredi 24 septembre
Contre-la-montre par équipes, relais mixte : victoire de l'Australie
Jeudi 25 septembre
Course en ligne U23 dames : victoire de la française Célia Gery
Vendredi 26 septembre
8h : course en ligne juniors messieurs
12h : course en ligne U23 messieurs
Samedi 27 septembre
8h20 : course en ligne juniors dames
12h05 : course en ligne Elite dames
Dimanche 28 septembre
9h45 : course en ligne Elite messieurs