France-Nouvelle-Zélande, match pour la 3e place de la Coupe du monde féminine de rugby : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Le XV de France affronte la Nouvelle-Zélande, ce samedi 27 septembre, lors du match pour la troisième place Coupe du monde féminine de rugby 2025.

Objectif médaille de bronze. Battues par l’Angleterre en demi-finales (35-17) la semaine passée, les joueuses de l’équipe de France féminine de rugby sont opposées aux Néo-zélandaises lors de la petite finale de la Coupe du monde 2025, ce samedi 27 septembre à Twickenham.

Doubles championnes du monde en titre, les Black Ferns, qui mènent face aux Bleues par 7 victoires contre 5, se sont inclinées aux portes de la finale face au Canada (34-19).

Cette rencontre n’aura pas de prolongation car la finale (Angleterre-Canada) se jouera dans la foulée (17h).

«En cas d’égalité à la fin du temps réglementaire dans le match pour la 3e place, il n’y aura pas de prolongation car il y a deux matchs dans la journée», a précisé Yvonne Nolan, directrice de la compétition Coupe du Monde de Rugby féminine 2025 dans des propos partagés par Rugbyrama.

«Le vainqueur sera désigné en fonction du plus grand nombre d’essais, puis de pénalités réussies, puis de drops, puis de l’équipe ayant marqué le premier essai, puis le premier coup de pied. Si malgré tout on arrivait à 0-0, la médaille serait partagée. Très improbable, mais voilà la règle», a-t-elle ajouté.

Programme TV

France - Nouvelle-Zélande

Match pour la 3e place

Coupe du monde féminine de rugby

Samedi 27 septembre

13h30 sur TF1