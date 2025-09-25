«Je n’ai rien fait, tout est faux» : Achraf Hakimi nie l’accusation de viol à son encontre

Dans une interview accordée à Clique sur Canal+, Achraf Hakimi est revenu sur l’accusation de viol à son égard et continue de clamer son innocence.

Il a tenu à se défendre. Le défenseur du PSG, Achraf Hakimi, est revenu ce mercredi, sur le plateau de l’émission Clique sur Canal+, sur l’accusation de viol contre lui. «Je sais que ce dont on m'a accusé est un mensonge. Je n’ai rien fait. Tout est faux, a-t-il lâché au micro de Mouloud Achour. C’est le pire mensonge que l’on ait écrit sur moi. C’est la pire chose qui me soit arrivée. Jamais on ne m’avait causé un tel préjudice.»

"Tout ce dont je suis accusé est faux"



Clique x Achraf Hakimi, c’est jeudi 25 septembre sur l’app CANAL+ puis à 23H40 sur la chaîne CANAL+. pic.twitter.com/iyWO49jqKZ — CLIQUE (@cliquetv) September 24, 2025

L’international marocain avait été mis en examen pour viol et placé sous contrôle judiciaire en mars 2023, après qu’une jeune femme l’a accusé de l’avoir violée à Boulogne-Billancourt. Le 1er août dernier, le parquet de Nanterre a requis le renvoi devant la cour criminelle départementale des Hauts-de-Seine.

Le joueur de 26 ans assure être serein quant à la suite. «Aujourd'hui, j'ai l'esprit tranquille (...) On espère que la vérité éclatera bientôt, a-t-il indiqué en évoquant un «chantage» auquel sont fréquemment exposés les footballeurs professionnels.

Il appartient désormais à un juge d'instruction de décider si un procès doit ou non se tenir.