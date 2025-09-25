Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

«Je n’ai rien fait, tout est faux» : Achraf Hakimi nie l’accusation de viol à son encontre

Achraf Hakimi a été confirmé comme vice-capitaine du PSG cette saison. [Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le

Dans une interview accordée à Clique sur Canal+, Achraf Hakimi est revenu sur l’accusation de viol à son égard et continue de clamer son innocence.

Il a tenu à se défendre. Le défenseur du PSG, Achraf Hakimi, est revenu ce mercredi, sur le plateau de l’émission Clique sur Canal+, sur l’accusation de viol contre lui. «Je sais que ce dont on m'a accusé est un mensonge. Je n’ai rien fait. Tout est faux, a-t-il lâché au micro de Mouloud Achour. C’est le pire mensonge que l’on ait écrit sur moi. C’est la pire chose qui me soit arrivée. Jamais on ne m’avait causé un tel préjudice.»

L’international marocain avait été mis en examen pour viol et placé sous contrôle judiciaire en mars 2023, après qu’une jeune femme l’a accusé de l’avoir violée à Boulogne-Billancourt. Le 1er août dernier, le parquet de Nanterre a requis le renvoi devant la cour criminelle départementale des Hauts-de-Seine.

Le joueur de 26 ans assure être serein quant à la suite. «Aujourd'hui, j'ai l'esprit tranquille (...) On espère que la vérité éclatera bientôt, a-t-il indiqué en évoquant un «chantage» auquel sont fréquemment exposés les footballeurs professionnels. 

Hugo Ekitike a retiré son maillot après avoir inscrit le but de la victoire de Liverpool en League Cup.
Sur le même sujet Football : l'attaquant français Hugo Ekitike marque et prend un carton rouge pour avoir retiré son maillot (vidéo) Lire

Il appartient désormais à un juge d'instruction de décider si un procès doit ou non se tenir.

Achraf HakimiPSGFootballViol

À suivre aussi

Football : Kylian Mbappé a assisté au concert d’un chanteur portoricain avec Achraf Hakimi (vidéo)
PSG-Inter Milan : les buts d'Achraf Hakimi, Désiré Doué, Khvicha Kvaratskhelia et Senny Mayulu (vidéo)
PSG : Achraf Hakimi a passé la soirée en boîte de nuit avec les joueurs de Barcelone après le Classico

Ailleurs sur le web

Dernières actualités