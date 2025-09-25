«Le Bernabeu est un stade de m….» : ce combattant de l’UFC se moque de l’enceinte du Real Madrid

Ce mercredi, le combattant MMA britannique de l’UFC Paddy Pimblett a défié l’Espagnol Ilia Topuria tout en se moquant du stade de football du Real Madrid.

Il s’est lâché. Ce n’est un secret pour personne mais le Britannique Paddy Pimblett souhaite affronter Ilia Topuria pour le titre des poids légers de l’UFC. Le combattant britannique a d’ailleurs accepté d’affronter le champion espagnol dans le stade de Santiago Bernabeu, antre du Real Madrid pour l’humilier à domicile même s’il trouve l’enceinte «nulle».

«Je veux combattre Ilia où il veut et quand il veut, a-t-il lâché lors d’un entretien diffusé sur la chaîne YouTube EldoberdanMMA. J’aimerais aller au Bernabeu, en territoire ennemi, parce que pour moi le Bernabeu est un stade de m..., et le frapper au visage devant 90.000 personnes. Vous voyez ce que je veux dire, le faire en Espagne devant ses faux compatriotes puisqu’en réalité il est Allemand et il sait à quoi je fais référence.»

«Je peux imaginer plein de façons de le finir. Tout le monde pense que debout ce serait un combat à sens unique mais je me vois le mettre KO, a-t-il ajouté. Avec des coups de poing, de genou, de coude… Je ne vais pas faire ce que Charles (Oliveira) a fait et sortir pour faire un combat de boxe avec lui parce que je sais que c’est un très bon boxeur. Je respecte ses mains et je le respecte comme combattant. Il est bon mais une fois que je serais au-dessus de lui, il ne se relèvera pas.»

«The Baddy», âgé de 30 ans et actuellement septième du classement des légers, est un grand fan du club de Liverpool. Il avait d’ailleurs assisté à la défaite des Reds en finale de Ligue des champions au Stade de France de Saint-Denis en 2022.