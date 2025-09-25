Ligue Europa : le programme TV et les résultats complets de la 1ère journée

Nice s'est incliné contre l’AS Rome lors de la 1ère journée de la Ligue Europa, alors que Lille reçoit Brann, ce jeudi, et Lyon se déplace sur la pelouse d’Utrecht.

Mercredi 24 septembre

PAOK Salonique-Maccabi Tel-Aviv : 0-0

FC Midtjylland-Sturm Graz : 2-0

Nice-AS Rome : 1-2

Betis Séville-Nottingham Forest : 2-2

Sporting Braga-Feyenoord Rotterdam : 1-0

Dinamo Zagreb-Fenerbahce : 3-1

Etoile Rouge de Belgrade-Celtic Glasgow : 1-1

Malmö-Ludogorets Razgard : 1-2

Fribourg-Bâle : 2-1

Jeudi 25 septembre

18h45 : Lille-Brann sur Canal+

18h45 : Go Ahead Eagles-FCSB sur Canal+ Foot

21h : Utrecht-Lyon sur Canal+

21h : Aston Villa-Bologne sur Canal+ Foot

21h : RB Salzbourg-Porto sur Canal+ live 3

21h : Stuttgart-Celta Vigo sur Canal+ live 4

21h : Glasgow Rangers-Racing Genk sur Canal+ live 5

21h : Ferencvaros-Viktoria Plzen sur Canal+ live 6