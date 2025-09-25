Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

Ligue Europa : le programme TV et les résultats complets de la 1ère journée

Lyon se déplace sur la pelouse d'Utrecht pour la 1ère journée de Ligue Europa. Lyon se déplace sur la pelouse d'Utrecht pour la 1ère journée de Ligue Europa. [Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Nice s'est incliné contre l’AS Rome lors de la 1ère journée de la Ligue Europa, alors que Lille reçoit Brann, ce jeudi, et Lyon se déplace sur la pelouse d’Utrecht.

Mercredi 24 septembre

PAOK Salonique-Maccabi Tel-Aviv : 0-0

FC Midtjylland-Sturm Graz : 2-0

Nice-AS Rome : 1-2

Betis Séville-Nottingham Forest : 2-2

Sporting Braga-Feyenoord Rotterdam : 1-0

Dinamo Zagreb-Fenerbahce : 3-1

Etoile Rouge de Belgrade-Celtic Glasgow : 1-1

Malmö-Ludogorets Razgard : 1-2

Fribourg-Bâle : 2-1

Jeudi 25 septembre

18h45 : Lille-Brann sur Canal+

18h45 : Go Ahead Eagles-FCSB sur Canal+ Foot

21h : Utrecht-Lyon sur Canal+

21h : Aston Villa-Bologne sur Canal+ Foot

21h : RB Salzbourg-Porto sur Canal+ live 3

21h : Stuttgart-Celta Vigo sur Canal+ live 4

21h : Glasgow Rangers-Racing Genk sur Canal+ live 5

21h : Ferencvaros-Viktoria Plzen sur Canal+ live 6

FootballLigue EuropaProgramme TVQuelle heure quelle chaîneNiceLyonLille

À suivre aussi

Gianfranco Zola est un grand passionné de golf.
Ryder Cup 2025 : une ancienne star du football italien va participer à la compétition
Hugo Ekitike a reçu un 2e carton jaune pour avoir retiré son maillot après son but contre Southampton en League Cup.
Liverpool : l’attaquant français Hugo Ekitike pourrait écoper d’une amende équivalant à deux semaines de salaire
Coupe du monde 2026 : voici les trois mascottes représentant les Etats-Unis, le Canada et le Mexique

Ailleurs sur le web

Dernières actualités