Ligue Europa : les résultats complets de la 1ère journée

Nice s'est incliné contre l’AS Rome lors de la 1ère journée de la Ligue Europa, alors que Lille a battu Brann et Lyon s'est imposé sur la pelouse d’Utrecht.
Mercredi 24 septembre
PAOK Salonique-Maccabi Tel-Aviv : 0-0
FC Midtjylland-Sturm Graz : 2-0
Nice-AS Rome : 1-2
Betis Séville-Nottingham Forest : 2-2
Sporting Braga-Feyenoord Rotterdam : 1-0
Dinamo Zagreb-Fenerbahce : 3-1
Etoile Rouge de Belgrade-Celtic Glasgow : 1-1
Malmö-Ludogorets Razgard : 1-2
Fribourg-Bâle : 2-1
Jeudi 25 septembre
Lille-Brann : 2-1
Go Ahead Eagles-FCSB : 0-1
Utrecht-Lyon : 0-1
Aston Villa-Bologne : 1-0
RB Salzbourg-Porto : 0-1
Stuttgart-Celta Vigo : 2-1
Glasgow Rangers-Racing Genk : 0-1
Ferencvaros-Viktoria Plzen : 1-1
Young Boys Berne-Panathinaïkos : 1-4