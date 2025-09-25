Toute l’actu en direct 24h/24
Liverpool : l’attaquant français Hugo Ekitike pourrait écoper d’une amende équivalant à deux semaines de salaire

Hugo Ekitike a reçu un 2e carton jaune pour avoir retiré son maillot après son but contre Southampton en League Cup. Hugo Ekitike a reçu un 2e carton jaune pour avoir retiré son maillot après son but contre Southampton en League Cup. [PA Images / Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Hugo Ekitike devrait écoper d’une amende équivalant à deux semaines de salaire après son expulsion lors de la victoire de Liverpool contre Southampton en League Cup (2-1).

Un geste qui va lui coûter cher. Auteur du but décisif de Liverpool, mardi soir, contre Southampton en League Cup (2-1), Hugo Ekitike a été expulsé dans la foulée pour avoir retiré son maillot au moment de célébrer devant l’une des tribunes d’Anfield. Déjà averti un peu plus tôt dans la rencontre, l’attaquant français, entré à la pause à la place d’Alexander Isak, il a reçu un second carton jaune, synonyme de carton rouge. Et son exclusion a profondément agacé son entraîneur.

«Je n’ai pas compris, peut-être que je suis vieux jeu. Si tu marques un but comme ça, tu dois aller remercier le joueur qui t’a fait la passe, mais c’est vraiment stupide d’enlever son maillot», a notamment déclaré Arne Slot. Et si l’attaquant français a présenté ses excuses «à toute la famille des Reds», son geste ne va pas rester impuni.

En plus d’être suspendu pour le déplacement à Crystal Palace, ce samedi (16h), pour le compte de la 6e journée de Premier League, l’ancien joueur du PSG devrait être sanctionné par son club et écoper d’une amende équivalent à deux semaines de salaire, a rapporté le Daily Mail.

Hugo Ekitike a retiré son maillot après avoir inscrit le but de la victoire de Liverpool en League Cup.
Sur le même sujet Football : l'attaquant français Hugo Ekitike marque et prend un carton rouge pour avoir retiré son maillot (vidéo) Lire

Avec cette saison, Hugo Ekitike, qui a inscrit cinq buts en huit matchs toutes compétitions confondues depuis son arrivée à Liverpool, devrait réfléchir à deux fois au moment de célébrer son prochain but.

