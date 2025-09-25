Mondiaux de cyclisme 2025 : combien la Française Célia Gery va-t-elle toucher après son titre de championne du monde U23 décroché au Rwanda ?

Âgée de 19 ans, la Française Célia Gery a été sacrée championne du monde U23, ce jeudi, en s’imposant devant la Slovaque Viktoria Chladonova et l’Espagnole Paula Blasi aux Mondiaux de cyclisme au Rwanda.

A jamais la première. Âgée de seulement 19 ans, Célia Gery a été sacrée, ce jeudi, championne du monde U23 aux Mondiaux de cyclisme à Kigali (Rwanda). Avec ce titre, elle est devenue la première française de l’histoire à être couronnée chez les U23. «C’est vraiment incroyable. Ce matin, c’était très long d’attendre jusqu’au départ, mais là c’est génial», s’est félicitée l’Ardéchoise, déjà championne du monde et d'Europe de cyclo-cross chez les juniors en 2024.

Épaulée par Julie Bego puis Marion Bunel, Célia Gery a parfaitement géré sa course sur les huit tours de circuit (119 km au total) et a fait la différence dans les derniers mètres pour s’imposer devant la Slovaque Viktoria Chladonova et l’Espagnole Paula Blasi. «Ça a été un vrai travail d’équipe avec Julie Bego dans un premier temps, puis Marion Bunel m’a dit qu’elle se sentait un peu moins bien dans les pavés donc on a tout misé sur moi dans le final», a-t-elle confié. Avec succès.

Et grâce à cette victoire de prestige, la jeune cycliste, qui avait déjà brillé sur le Tour de l’Avenir cet été en remportant trois victoires d’étape, va empocher la somme de 4.000 euros contre 2.000 euros pour Viktoria Chladonova et 1.000 euros pour Paula Blasi.

Célia Gery a également offert à la France son premier titre dans ces Championnats du monde et la troisième médaille après l’argent du relais mixte et le bronze de Maxime Decomble dans le contre-la-montre espoirs. En attendant notamment les courses Elite dames, avec Pauline Ferrand-Prévôt, et messieurs, avec Julian Alaphilippe et Paul Seixas entre autres.