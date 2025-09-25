Ryder Cup 2025 : une ancienne star du football italien va participer à la compétition

Ancien attaquant italien, passé notamment par Chelsea, Gianfranco Zola va participer à la Ryder Cup en tant que chauffeur du vice-capitaine de la sélection européenne.

Des terrains de football aux greens de golf. Vingt ans après avoir mis un terme à sa carrière et six ans après avoir quitté Chelsea, où il était entraîneur adjoint, Gianfranco Zola (59 ans) va participer, à partir de ce vendredi et jusqu’à dimanche, à la 45e édition de la Ryder Cup à New York (Etats-Unis). Pas en tant que joueur mais chauffeur de voiturette pour son compatriote Francesco Molinari, vice-capitaine de la sélection européenne.

Chelsea legend Gianfranco Zola is driving Vice Captain Francesco Molinari's buggy this week 🇮🇹#TeamEuropepic.twitter.com/KrRSzqjcwS — DP World Tour (@DPWorldTour) September 24, 2025

Grand passionné de la petite balle blanche, comme beaucoup de footballeurs, l’ancien attaquant italien, auteur de près de 250 buts durant sa carrière, sera au volant du véhicule tout au long du tournoi. Et il ne boude pas son plaisir. «Nous sommes très amis avec Francesco. Il a eu un problème avec son caddy et m’a demandé d’être son chauffeur. J’ai donc accepté avec enthousiasme et annulé tout ce que j’étais censé faire. Je suis ici pour essayer de l’aider», a indiqué Gianfranco Zola, particulièrement enjoué, à la BBC.

Gianfranco Zola is helping Team Europe at the Ryder Cup 😮 pic.twitter.com/MD2o6lqo4u — BBC Sport (@BBCSport) September 24, 2025

Et de l’autre côté de l’Atlantique, il vit comme un rêve éveillé. «J’adore le golf, et je dirais même que j’y suis addict. Je suis très heureux et je profite de tout. L’atmosphère autour des joueurs, des vice-capitaines et du capitaine est très sympathique. C’est super à vivre», a ajouté l’ancien joueur notamment passé par Naples, Parme, Chelsea ou encore Cagliari.

Gianfranco Zola sera ainsi aux premières loges pour voir l’équipe européenne tenter de défendre son titre conquis il y a deux ans en Italie au Marco Simone Golf & Country Club situé près de Rome.