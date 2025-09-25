Tennis : la Française Loïs Boisson décroche sa première victoire en WTA 1000 après une bataille acharnée (vidéo)

La Française Loïs Boisson a décroché, ce jeudi, sa première victoire dans un tournoi WTA 1000 en venant à bout de la Hongroise Dalma Galfi à Pékin (7-6, 5-7, 6-2).

Une nouvelle étape dans sa carrière. Forfait à Montréal et Cincinnati au mois d’août, Loïs Boisson (22 ans) a décroché, ce jeudi, sa toute première victoire dans un tournoi WTA 1000 au terme d’un rude combat contre la joueuse Hongroise Dalma Galfi à Pékin (7-6, 5-7, 6-2). Après avoir empoché une première manche très accrochée et breaké d’entrée dans le 2e set, la n°1 française (41e mondiale) a vu son adversaire, 97e joueuse mondiale et issue des qualifications, recoller au score.

A 3-hour EPIC 💪



The 22-year-old @LoisBoisson is through to Round 2 in Beijing with a 7-6(6), 5-7, 6-2 victory over Galfi.#2025ChinaOpenpic.twitter.com/d7uvr3RsWG — wta (@WTA) September 25, 2025

Mais la demi-finaliste du dernier Roland-Garros a trouvé les ressources pour faire la différence dans la manche décisive et s’imposer sur sa 4e balle de match après avoir bataillé pendant près de trois heures et demie. Et au prochain tour, elle sera opposée à la Russe Liudmila Samsonova, 21e mondiale et exemptée de 1er tour en raison de son statut de tête de série.

Dans la capitale chinoise, Loïs Boisson, éliminée dès son entrée en lice au tournoi de Cleveland et à l’US Open, tentera de faire mieux qu’à Séoul (Corée du sud), où elle a été éliminée, la semaine dernière, dès le 2e tour par la Russe Ekaterina Alexandrova (n°11 mondiale).