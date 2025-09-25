Tennis : l’émouvant hommage de Novak Djokovic à son mentor décédé

Novak Djokovic a rendu hommage mercredi à Nikola Pilic, son mentor et «son père de tennis» en postant un message émouvant sur ses réseaux sociaux.

Une grande perte pour lui et le tennis. Deux jours après le décès de la légende du tennis croate Nikola Pilic, qui était également son mentor, Novak Djokovic a tenu à lui rendre hommage avec un joli message.

«Un sentiment de vide et de tristesse m'a envahi. J'espère que tu sais à quel point tu as compté pour moi dans ma carrière et dans ma vie. Ton influence sur mon développement en tant qu'homme et joueur de tennis restera indélébile», a écrit sur Instagram l'ancien numéro un mondial et vainqueur de 24 titres du Grand Chelem.

Finaliste à Roland-Garros en 1973 puis cinq fois vainqueur de la Coupe Davis en tant que capitaine, «Niki» est mort lundi à 86 ans. Il a eu une influence majeure sur Djokovic, qui avait rejoint en 1999, à l'âge de 12 ans, son académie à Munich, en Allemagne.

«Je te suis éternellement reconnaissant, ainsi qu’à ta merveilleuse épouse Mija, de m’avoir accueilli comme votre fils lorsque j’avais 12 ans, a-t-il poursuivi. Quand presque tout le monde nous a tourné le dos et que notre pays était ravagé par les bombardements, Mia et toi nous avez tendu la main et avez fait tout ce qui était en votre pouvoir pour que mes frères et moi puissions continuer à vivre notre rêve et à pratiquer le sport que nous aimons.»

«Le plus important est de pouvoir t'appeler avec fierté ‘Sjor Niko, mon père du tennis’. Repose en paix», a conclu Nole (38 ans), qui doit prochainement disputer le Masters 1000 de Shanghai du 1er au 12 octobre.