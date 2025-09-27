Toute l’actu en direct 24h/24
Coupe du monde féminine 2025 de rugby : la France quatrième après sa défaite contre la Nouvelle-Zélande (42-26)

Malgré un deuxième essai inscrit par Léa Champon, les Bleues n'ont pu éviter une défaite contre la Nouvelle-Zélande, ce samedi 27 septembre. [© Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le

Ce samedi 27 septembre, l'équipe de France de rugby féminine a parachevé sa Coupe du monde 2025 par une défaite, face à la Nouvelle-Zélande. Les Bleues terminent donc quatrièmes de la compétition.

Une fin de tournoi au goût amer. Après avoir enchaîné quatre belles victoires, les joueuses de l'Equipe de France de rugby ont connu une nouvelle défaite (42-26), face aux Néo-Zélandaises, ce samedi 27 septembre. Leur deuxième consécutive après l'échec en demi-finale contre l'Angleterre.

Au mythique stade Twickenham de Londres, les Françaises avaient pourtant entamé cette petite finale de la meilleure des manières, en transformant un essai de Pauline Bourdon Sansus, dès la 10e minute de jeu. Mais les six essais suivants ont été l'oeuvre des Black Ferns, qui se sont montrées sans pitié pour des Françaises dépassées.

L'Angleterre et le Canada se disputent le titre

En fin de match, trois essais français de Léa Champon, Gabrielle Vernier et Émilie Boulard n'ont pu que limiter l'ampleur au score. Pour la septième fois consécutive, les Françaises ont disputé cette rencontre anecdotique. Les trois dernières fois, elles l'avaient cependant remportée.

Sur le même sujet Rugby : un ancien joueur du XV de France meurt dans un accident de chasse Lire

Bourreaux des Françaises, les Anglaises défieront le Canada en finale de la compétition, à 17h, ce samedi 27 septembre. En dix participations, l'équipe d'Angleterre dispute sa neuvième finale, avec pour objectif de remporter un troisième titre mondial.

