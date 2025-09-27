MotoGP : le terrible crash entre les Aprilia au départ de la course sprint au Japon (vidéo)

La course sprint du Grand Prix du Japon a été marquée par un impressionnant accident entre les deux pilotes Aprilia. Une frayeur importante notamment pour Jorge Martín, qui a glissé entre les motos sans provoquer davantage de dégâts.

Une course sprint qui laissera des traces. Sur le circuit de Suzuka, ce samedi 27 septembre, les deux pilotes Aprilia, Jorge Martín et Marco Bezzecchi, sont entrés en collision dès le premier virage.

Les deux motos impliquées, qui avaient démarré la course respectivement à la 17e et 13e place, n'ont pas pu terminer la course. Coupable d'avoir raté son freinage, le champion du monde en titre Jorge Martín continue de vivre une année compliquée.

Son coéquipier, Marco Bezzecchi, a fait les frais de cette erreur d'appréciation. Ils auraient pu, dans leur chute, emporter le Français Johann Zarco, qui a réussi à garder l'équilibre.

Francesco Bagnaia a terminé finalement remporté la course, avec sa Ducati. Il est suivi par Joan Mir (Honda) et Marc Marquez (Ducati), large 1er du classement général.

Ce dernier peut remporter le championnat en s'imposant lors de cette course, qui aura lieu ce dimanche 28 septembre, à partir de 7 heures (heure française) en direct sur Canal+.