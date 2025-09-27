Un gymnaste indonésien de 19 ans meurt après être mal retombé lors d'un entraînement

Après un accident à l'entraînement en Russie, un gymnaste indonésien de 19 ans a succombé à ses blessures deux semaines après.

Le monde de la gymnastique perd l’une de ses étoiles. Naufal Takdir Al Bari, un jeune gymnaste indonésien de 19 ans, est mort des suites d'un accident à l'entraînement survenu il y a près de deux semaines lors d'un regroupement en Russie pour préparer les Mondiaux de Jakarta en octobre, a annoncé vendredi sa fédération.

Naufal Takdir Al Bari a subi une grave blessure au cou après être mal retombé dans un bac de mousse lors d'un exercice à la barre, a expliqué le directeur du gymnase de Penza Oleg Minkarsky à l'agence de presse russe TASS. Le gymnaste a passé 12 jours en soins intensifs, mais est décédé cette semaine.

Il rêvait des Jeux olympiques de Los Angeles en 2028

«La gymnastique indonésienne a perdu l'un de ses plus chers fils. C'est un coup dur et une grande tristesse pour nous», a déclaré la présidente de la fédération indonésienne de gymnastique Ita Yuliati, dans un communiqué vendredi. Il était pour lui «l'un des meilleurs athlètes du pays».

La Fédération Internationale de Gymnastique a tenu à adresser ses pensées à «sa famille, ses proches et toute la communauté de la gymnastique indonésienne dans cette épreuve terrible».

Le jeune homme s'entraînait depuis le début du mois de septembre dans la ville de Penza, dans l'ouest de la Russie, en vue des championnats du monde de gymnastique à Jakarta le mois prochain. Il espérait participer aux Jeux olympiques de 2028 à Los Angeles.