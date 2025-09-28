Antoine Griezmann : depuis quand l'attaquant français n’avait-il plus marqué en Liga ?

Antoine Griezmann a retrouvé le chemin des filets en Liga, samedi, lors de la large victoire de l’Atlético Madrid face au Real Madrid (5-2).

Une libération. Muet depuis 22 rencontres dans le championnat d’Espagne, Antoine Griezmann (34 ans) a retrouvé le chemin des filets en Liga, samedi, lors de la large victoire de l’Atlético Madrid face au Real Madrid comptant pour la 7e journée (5-2).

Une nouvelle fois remplaçant au coup d’envoi, l’attaquant français est entré en jeu à moins de dix minutes du coup de sifflet final à la place Nicolas Gonzalez et a participé au festival offensif des Colchoneros dans le derby madrilène. Sur un service d’Alex Baena en contre dans le temps additionnel, il a trompé Thibaut Courtois d’un plat du pied droit pour inscrire le dernier but de son équipe (90e+4).

EL REY DEL @Atleti.



¡@AntoGriezmann hizo el quinto para los rojiblancos en el Derbi de Madrid!



Avec cette réalisation, le champion du monde 2018 a mis fin à une très longue période de disette de près de sept mois de l’autre côté des Pyrénées. Son dernier but en Liga remontait au 1er février dernier déjà lors d’une victoire à domicile contre Majorque (2-0).

«C’est un but qui fait du bien. C’est vrai que ça fait un bout de temps que je n’avais pas marqué. Le dernier, c’était à la Coupe du monde des clubs (face à Botafogo, ndlr), je ne suis pas un joueur qui frappe 50 fois par match. Le peu d’occasion que j’ai, je dois la mettre au fond comme aujourd’hui (samedi, ndlr)», a confié l’ancien international tricolore à l’issue de la rencontre.

L’Atlético Madrid et Antoine Griezmann vont tenter de confirmer cette belle victoire, ce mardi, lors de la venue de l’Eintracht Francfort pour le compte de la 2e journée de la phase de ligue de la Ligue des champions.