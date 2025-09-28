Cyclisme : les résultats complets des Championnats du monde à Kigali

Les Championnats du monde de cyclisme se sont déroulés jusqu’à dimanche à Kigali (Rwanda). Le Slovène Tadej Pogacar a conservé son titre et la Canadienne Magdaleine Vailieres a créé la sensation sur la course dames.
Dimanche 21 septembre
Contre-la-montre Elite dames : victoire de la Suissesse Marlen Reusser
Contre-la-montre Elite messieurs : victoire du Belge Remco Evenepoel
Lundi 22 septembre
Contre-la-montre U23 dames : victoire de la Britannique Zoe Backstedt
Contre-la-montre U23 messieurs : victoire du Suédois Jakob Söderqvist
Mardi 23 septembre
Contre-la-montre juniors dames : victoire de la Néerlandaise Megan Arens
Contre-la-montre juniors messieurs : victoire du Néerlandais Michiel Mouris
Mercredi 24 septembre
Contre-la-montre par équipes, relais mixte : victoire de l'Australie
Jeudi 25 septembre
Course en ligne U23 dames : victoire de la Française Célia Gery
Vendredi 26 septembre
Course en ligne juniors messieurs : victoire du Britannique Harry Hudson
Course en ligne U23 messieurs : victoire de l'Italien Lorenzo Finn
Samedi 27 septembre
Course en ligne juniors dames : victoire de l'Espagnole Paula Ostiz
Course en ligne Elite dames : victoire de la Canadienne Magdaleine Vailieres
Dimanche 28 septembre
Course en ligne Elite messieurs : victoire du Slovène Tadej Pogacar