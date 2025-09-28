Football : Laurent Blanc renvoyé par son club en Arabie saoudite

En poste depuis 2024, Laurent Blanc a été limogé par le club saoudien d’Al-Ittihad au lendemain de la défaite concédée contre Al-Nassr (0-2).

Une défaite fatale. Nommé à l’été 2024, Laurent Blanc (59 ans) a été limogé, samedi soir, pour le club saoudien d’Al-Ittihad. L’ancien sélectionneur de l’équipe de France (2010-2012) a payé le revers concédé, la veille, lors du choc contre Al-Nassr en Saudi Pro League (0-2) avec des buts inscrits par Sadio Mané (9e) et Cristiano Ronaldo (35e).

📝 | Termination of contract with first football team’s head coach pic.twitter.com/fkWmZdnNeB — Al-Ittihad Club (@ittihad_en) September 27, 2025

«Al-Ittihad annonce la résiliation de son contrat avec l'entraîneur principal de l’équipe première, M. Laurent Blanc, ainsi que son staff technique. Le conseil d'administration du club adresse ses sincères remerciements et sa reconnaissance pour les efforts fournis durant la période écoulée, et leur souhaite plein succès dans leurs projets futurs», a indiqué la formation saoudienne dans un communiqué.

A la tête d’un effectif de qualité, composé notamment de Karim Benzema, N’Golo Kanté, Fabinho, Houssem Aouar, Moussa Diaby, ou encore Danilo Pereira, Laurent Blanc avait pourtant décroché le titre de champion d’Arabie saoudite la saison dernière avec huit points d’avance sur son dauphin Al-Hilal et avait connu un début de saison parfait en championnat avec trois victoires en autant de rencontres. Mais Al-Ittihad s’était déjà incliné face Al-Nassr en demi-finale de la Supercoupe d’Arabie saoudite au mois d’août (2-1), ainsi que lors de la 1ere journée de la Ligue des champions asiatique contre Al-Wahda (2-1).

En attendant de retrouver un nouvel entraîneur, un duo d’intérimaire a été nommé avec le Saoudien Hassan Khalifa (59 ans), qui était l'adjoint de Laurent Blanc, assisté d’Ivan Carrasco (37 ans). «La direction du club a décidé de nommer Hassan Khalifa au poste d'entraîneur principal de l’équipe première, assisté de M. Ivan Carrasco, et ce, jusqu’à ce que le club conclue un accord avec un nouveau staff technique qui corresponde aux ambitions du club et réponde aux objectifs de l’équipe ainsi qu’aux aspirations de ses fidèles supporters», a précisé le champion d’Arabie saoudite en titre.

Et les deux hommes devraient être sur le banc, mardi, pour la réception d’Al-Ahli Dubaï pour la 2e journée de la Ligue des champions asiatique.