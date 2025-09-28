Toute l’actu en direct 24h/24
Football : un supporter de Crystal Palace bloque le car de Liverpool après la victoire de son équipe (vidéo)

Liverpool s'est incliné sur la pelouse de Crystal Palace. [PA Images / Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le

Samedi, Crystal Palace a battu Liverpool (2-1) lors de la 6e journée du championnat d’Angleterre. Après le match, un fan londonien a bloqué le car des Reds en mimant qu’il faisait ses lacets.

Une image qui a beaucoup fait sourire. Les joueurs de Liverpool n’ont pas passé un bon samedi à Londres. Battus par Crystal Palace (2-1), les hommes d’Arne Slot ont ensuite pris du retard pour quitter le stade à cause d’un supporter local.

En effet, comme on peut le voir sur une vidéo partagée sur les réseau sociaux, l’homme en question s’est mis devant le car de Liverpool pour faire ses lacets, empêchant le véhicule d’avancer. D’autres fans de Palace ont profité de l’occasion pour chanter des chants grivois aux joueurs.

Sur le même sujet Football : équipes, calendrier, palmarès… Tout savoir sur la Coupe du monde U20 Lire

Pour rappel, Crystal Palace avait déjà battu Liverpool en Community Shield (le match opposant le champion d’Angleterre au vainqueur de la Cup) avant le début de la saison.

