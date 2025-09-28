Toute l’actu en direct 24h/24
Mondiaux de cyclisme 2025 : le classement général complet après le sacre de Tadej Pogacar

Le premier Français est Paul Seixas, en treizième position. [REUTERS/Jean Bizimana]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Le Slovène Tadej Pogacar est entré un peu plus dans l’histoire en conservant son titre de champion du monde dimanche lors des Mondiaux de cyclisme à Kigali (Rwanda).

Classement général

1. Tadej Pogacar (Slovénie) en 6 h 21’20’’
2. Remco Evenepoel (Belgique) à 1’28’’
3. Ben Healy (Irlande) à 2’17’’
4. Mattias Skjelmose (Danemark) à 2’54’’
5. Toms Skujins (Lettonie) à 6’41’’
6. Giulio Ciccone (Italie) à 6’47’’
7. Isaac Del Toro (Mexique) à 6’47’’
8. Juan Ayuso (Espagne) à 6’47’’
9. Afonso Eulalio (Portugal) à 7’06’’
10. Thomas Pidcock (Grande-Bretagne) à 9’05’’
11. Primoz Roglic (Slovénie) à 9’05’’
12. Mikkel Honore (Danemark) à 9’07’’
13. Paul Seixas (France) à 9’07’’
14. Harold Tejada (Colombie) à 9’07’’
15. Pavel Sivakov (France) à 9’47’’
16. Jai Hindley (Australie) à 10’01’’
17. Andrea Bagioli (Italie) à 10’06’’
18. Marc Hirschi (Suisse) à 10’06’’
19. Michael Storer (Australie) à 10’12’’
20. Carlos Canal (Espagne) à 10’12’’

