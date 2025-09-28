Mondiaux de cyclisme 2025 : le classement général complet après le sacre de Tadej Pogacar

Le Slovène Tadej Pogacar est entré un peu plus dans l’histoire en conservant son titre de champion du monde dimanche lors des Mondiaux de cyclisme à Kigali (Rwanda).
Classement général
1. Tadej Pogacar (Slovénie) en 6 h 21’20’’
2. Remco Evenepoel (Belgique) à 1’28’’
3. Ben Healy (Irlande) à 2’17’’
4. Mattias Skjelmose (Danemark) à 2’54’’
5. Toms Skujins (Lettonie) à 6’41’’
6. Giulio Ciccone (Italie) à 6’47’’
7. Isaac Del Toro (Mexique) à 6’47’’
8. Juan Ayuso (Espagne) à 6’47’’
9. Afonso Eulalio (Portugal) à 7’06’’
10. Thomas Pidcock (Grande-Bretagne) à 9’05’’
11. Primoz Roglic (Slovénie) à 9’05’’
12. Mikkel Honore (Danemark) à 9’07’’
13. Paul Seixas (France) à 9’07’’
14. Harold Tejada (Colombie) à 9’07’’
15. Pavel Sivakov (France) à 9’47’’
16. Jai Hindley (Australie) à 10’01’’
17. Andrea Bagioli (Italie) à 10’06’’
18. Marc Hirschi (Suisse) à 10’06’’
19. Michael Storer (Australie) à 10’12’’
20. Carlos Canal (Espagne) à 10’12’’