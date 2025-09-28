Toute l’actu en direct 24h/24
Mondiaux de cyclisme 2025 : pourquoi Julian Alaphilippe a-t-il été contraint à l’abandon peu après le départ ?

Double champion du monde, Julian Alaphilippe a été contraint à l’abandon, ce dimanche, peu après le départ de la course en ligne des Mondiaux de cyclisme à Kigali (Rwanda).

Un énorme coup dur pour les Bleus. Chef de file de l’équipe de France, Julian Alaphilippe (33 ans) a été contraint à l’abandon, ce dimanche, à peine 30 kilomètres après le départ de la course en ligne des Mondiaux de cyclisme à Kigali (Rwanda). 

L'ancien double champion du monde (2020, 2021) a brièvement attaqué avant d'être rattrapé et distancé par le peloton. «Je ne vais pas faire 260 kilomètres comme ça», a lancé le Français à la moto-caméra avant de finalement descendre de son vélo.

Après avoir renoué avec la victoire, mi-septembre, au Québec, Julian Alaphilippe, qui restait sur deux abandons aux Championnats du monde, aurait été victime d’une intoxication alimentaire dans la nuit précédant la course, a rapporté L’Equipe, et a pris le départ trop affaibli pourvoir prétendre défendre ses chances, même s’il semblait aller mieux au petit-déjeuner avant la course.

Au lendemain de la déception de Pauline Ferrand-Prévôt, qui a terminé à la 16e place chez les femmes, et alors que Louis Barré a également abandonné un peu plus tard, tous les espoirs de la délégation tricolore reposent désormais sur les épaules de Paul Seixas, Valentin Madouas, Jordan Jegat, Julien Bernard, Valentin Paret-Peintre et Pavel Sivakov pour espérer ramener le maillot arc-en-ciel dans l’Hexagone.

