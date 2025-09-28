Ryder Cup 2025 : combien les golfeurs sont-ils payés pour y participer ?

La 45e Ryder Cup a été remporté dimanche 28 septembre par l’Europe à New York. S’il n’y pas de dotation, certains golfeurs sont payés.

La Ryder Cup 2025 s'est disputée jusqu'à ce dimanche 28 septembre, sur le parcours Bethpage Black du parc d'État de Bethpage à Farmingdale, New York, et a vu la victoire des Européens contre les Etats-Unis.

SHANE LOWRY COMES UP CLUTCH TO RETAIN THE RYDER CUP! #TeamEurope | #OurTimeOurPlacepic.twitter.com/Q6LKpWr0aQ — Ryder Cup Europe (@RyderCupEurope) September 28, 2025

Emmenée par l’Irlandais Rory McIlroy, la team Europe a conservé sa couronne en battant les Américains et le n°1 mondial Scottie Scheffler sur le score de 14 à 11.

A noter que la Ryder Cup n’offre pas de dotation particulière. Mais cette année, petite innovation puisque chacun des 12 golfeurs de l’équipe américaine recevra 500.000 dollars pour sa participation, dont 300.000 dollars qui seront reversés à des œuvres caritatives. De leurs côtés, les joueurs européens ne seront pas rémunérés.

Les 10 derniers vainqueurs

2025 : Europe

2023 : Europe

2021 : Etats-Unis

2018 : Europe

2016 : Etats-Unis

2014 : Europe

2012 : Europe

2010 : Europe

2008 : Etats-Unis

2006 : Europe