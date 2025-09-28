Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

Ryder Cup 2025 : combien les golfeurs sont-ils payés pour y participer ?

L'Europe a remporté la Ryder Cup 2025. [REUTERS/Paul Childs]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

La 45e Ryder Cup a été remporté dimanche 28 septembre par l’Europe à New York. S’il n’y pas de dotation, certains golfeurs sont payés.

La Ryder Cup 2025 s'est disputée jusqu'à ce dimanche 28 septembre, sur le parcours Bethpage Black du parc d'État de Bethpage à Farmingdale, New York, et a vu la victoire des Européens contre les Etats-Unis.

 Emmenée par l’Irlandais Rory McIlroy, la team Europe a conservé sa couronne en battant les Américains et le n°1 mondial Scottie Scheffler sur le score de 14 à 11.

A noter que la Ryder Cup n’offre pas de dotation particulière. Mais cette année, petite innovation puisque chacun des 12 golfeurs de l’équipe américaine recevra 500.000 dollars pour sa participation, dont 300.000 dollars qui seront reversés à des œuvres caritatives. De leurs côtés, les joueurs européens ne seront pas rémunérés.

La Team Europe a remporté la 44e édition de la Ryder Cup organisée à Rome.
Sur le même sujet Ryder Cup : le palmarès complet après la victoire de l'Europe Lire

Les 10 derniers vainqueurs

2025 : Europe
2023 : Europe
2021 : Etats-Unis
2018 : Europe
2016 : Etats-Unis
2014 : Europe
2012 : Europe
2010 : Europe
2008 : Etats-Unis
2006 : Europe

Ryder CupGolfSport

À suivre aussi

La Team Europe a remporté la 44e édition de la Ryder Cup organisée à Rome.
Ryder Cup : le palmarès complet après la victoire de l'Europe
Gianfranco Zola est un grand passionné de golf.
Ryder Cup 2025 : une ancienne star du football italien va participer à la compétition
La 45e édition de la Ryder Cup est organisée aux Etats-Unis.
Ryder Cup 2025 : dates, équipes, parcours, diffusion TV… Tout savoir sur la compétition internationale de golf

Ailleurs sur le web

Dernières actualités