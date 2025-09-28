Ryder Cup 2025 : combien les golfeurs sont-ils payés pour y participer ?

La 45e Ryder Cup a été remporté dimanche 28 septembre par l’Europe à New York. S’il n’y pas de dotation, certains golfeurs sont payés.
La Ryder Cup 2025 s'est disputée jusqu'à ce dimanche 28 septembre, sur le parcours Bethpage Black du parc d'État de Bethpage à Farmingdale, New York, et a vu la victoire des Européens contre les Etats-Unis.
SHANE LOWRY COMES UP CLUTCH TO RETAIN THE RYDER CUP! #TeamEurope | #OurTimeOurPlacepic.twitter.com/Q6LKpWr0aQ
— Ryder Cup Europe (@RyderCupEurope) September 28, 2025
Emmenée par l’Irlandais Rory McIlroy, la team Europe a conservé sa couronne en battant les Américains et le n°1 mondial Scottie Scheffler sur le score de 14 à 11.
A noter que la Ryder Cup n’offre pas de dotation particulière. Mais cette année, petite innovation puisque chacun des 12 golfeurs de l’équipe américaine recevra 500.000 dollars pour sa participation, dont 300.000 dollars qui seront reversés à des œuvres caritatives. De leurs côtés, les joueurs européens ne seront pas rémunérés.
Les 10 derniers vainqueurs
2025 : Europe
2023 : Europe
2021 : Etats-Unis
2018 : Europe
2016 : Etats-Unis
2014 : Europe
2012 : Europe
2010 : Europe
2008 : Etats-Unis
2006 : Europe