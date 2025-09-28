Toute l’actu en direct 24h/24
«Tu es un grand de notre monde» : le très beau cadeau offert par Zinedine Zidane à Jimmy Gressier (photo)

Jimmy Gressier a été sacré champion du monde sur 10.000m avant de décrocher la médaille de bronze sur 5.000m. Jimmy Gressier a été sacré champion du monde sur 10.000m avant de décrocher la médaille de bronze sur 5.000m. [Aflo / Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Après ses exploits aux Mondiaux d’Athlétisme à Tokyo, Jimmy Gressier, sacré sur 10.000 m et médaillé de bronze sur 5.000 m, a reçu un très beau cadeau de la part de Zinedine Zidane.

Chose promise, chose due ! Après ses exploits aux Mondiaux d’Athlétisme à Tokyo, où il a été sacré sur 10.000 m avant de décrocher la médaille de bronze sur 5.000 m, Jimmy Gressier a reçu un très beau cadeau de la part de son idole Zinedine Zidane. L’ancien meneur de jeu de l’équipe de France de football a envoyé au natif de Boulogne-sur-Mer un maillot dédicacé du Real Madrid, sur lequel il a notamment écrit : «Bravo champion !»

Et l’athlète tricolore, grand amateur de football, n’a pas caché sa joie tout en remerciant chaleureusement «Zizou». «Merci Zidane ! Tu es un grand de notre monde et c’est une fierté de mettre ce beau maillot dans ma collection», a-t-il posté sur ses réseaux sociaux, accompagnant son message d’une photo de la tunique madrilène floqué du n°5 et au nom de Zinedine Zidane, qui a tenu sa parole.

Jimmy Gressier est devenu le premier Français à décrocher deux médailles lors d’une même édition des Championnats du monde.
Sur le même sujet Mondiaux d’athlétisme 2025 : combien Jimmy Gressier va-t-il toucher après ses deux médailles décrochées à Tokyo ? Lire

Après le titre de champion du monde décroché par Jimmy Gressier dans la capitale japonaise, il avait en effet promis de lui faire parvenir un maillot. «Félicitations ! Je suis super content pour toi, bravo. Tu peux compter sur moi pour le maillot», avait assuré le champion du monde et Ballon d’or 1998. Et il a tenu sa promesse pour le plus grand bonheur de Jimmy Gressier, qui profite actuellement de vacances bien méritées.

AthlétismeSportJimmy GressierReal MadridZinédine Zidane

