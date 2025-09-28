UFC fight night 260 : le terrible KO infligé par Carlos Ulberg dès le 1er round

Opposé à Dominick Reyes lors du main event de l’UFC Fight Night 260 à Perth (Australie), le Néo-Zélandais Carlos Ulberg a mis KO son adversaire dès le 1er round.

Il n’a pas fait de détails. Carlos Ulberg (34 ans) a terrassé, ce dimanche, Dominick Reyes lors du main event de l’UFC Fight Night 260 à Perth (Australie). Le Néo-Zélandais a éteint son adversaire d’un KO dévastateur dès le 1er round.

Après seulement une trentaine de secondes, il a décoché un violent crochet du gauche qui a envoyé au sol Dominick Reyes avant de lui porter deux nouveaux coups au visage poussant l’arbitre à interrompre le combat.

😨 Carlos Ulberg a fait le travail à l'#UFCPerth !@UlbergCarlos s'impose par KO au premier round pic.twitter.com/eFSu5c7WoR — UFC France (@UFCFRA) September 28, 2025

Avec ce succès express, Carlos Ulberg a allongé son impressionnante série de neuf victoires consécutives, portant son bilan à 13 victoires pour une seul défaite. De quoi le rapprocher d’un possible combat pour la ceinture dans la catégorie des -93 kilos.

Surtout que la revanche entre Magomed Ankalaev (champion actuel) et Alex Pereira (ancien champion) est programmée, la semaine prochaine, lors de l’UFC 320 organisé dans le Nevada. Et le Néo-Zélandais pourrait affronter le vainqueur.

De son côté, Dominick Reyes (35 ans) a subi un nouveau coup d’arrêt, lui qui restait sur trois succès consécutifs après avoir subi quatre revers de rang contre Jon Jones (février 2020), Jan Blachowicz (septembre 2020), Jiri Prochazka (mars 2021), Ryan Spann (novembre 2022).