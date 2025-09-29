Toute l’actu en direct 24h/24
Coupe du monde 2026 : pourquoi l’Afrique du Sud a-t-elle été sanctionnée d’une défaite sur tapis vert ?

Teboho Mokoena n'aurait pas dû jouer en mars dernier contre le Lesotho. [BackpagePix / Icon Sport]
Par CNEWS avec AFP
Publié le - Mis à jour le

L'Afrique du Sud a été sanctionnée pour avoir aligné un joueur suspendu lors d’un match des éliminatoires de la Coupe du monde 2026 en mars dernier, a annoncé ce lundi la FIFA.

Une nouvelle qui tombe très mal. La FIFA a décidé de sanctionner l’Afrique du Sud d’une défaite sur tapis vert (0-3) pour avoir fait jouer Teboho Mokoena en mars dernier contre le Lesotho, alors qu'il était suspendu. Les Bafana Bafana s’étaient imposés 2-0 dans ce match comptant pour les qualifications de la Coupe du monde 2026.

L'Afrique du Sud a violé l'article 19 du Code disciplinaire de la FIFA en le faisant jouer, alors qu'il avait accumulé deux cartons jaunes contre le Bénin puis le Zimbabwe, indique la commission de discipline de l'instance du football.

Une rétrogradation

Conséquence de cette sanction, ils rétrogradent à la deuxième place du groupe C et relancent le suspense dans la course à la qualification. Les Sud-africains sont désormais devancés à la différence de buts par le Bénin. Le Lesotho est toujours cinquième.

La Fédération sud-africaine, qui peut encore saisir la commission de recours de la Fifa en appel, doit également s'acquitter de 10.000 francs suisses (10.680 euros) d'amende.

