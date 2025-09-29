Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

Football : un joueur amateur décède d’une crise cardiaque après un match

Le drame s'est produit lors du match entre le CF d’Estrablin et Reventin-Vaugris. [Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Un joueur de football amateur est décédé samedi 27 septembre des suites d’un malaise cardiaque, survenu peu après un match.

Un véritable drame. Un joueur du club de football d’Estrablin, dans l’Isère, est mort à 39 ans samedi dernier, après avoir été victime d’une crise cardiaque dans les vestiaires quelques instants après un match.

D’après le Dauphiné Libéré, les entraîneurs, puis les pompiers, ont tenté de réanime Nicolas Dalliere, le gardien de but de l’équipe réserve, en vain.

L’équipe première qui devait disputer, dimanche, un match de 4e tour de Coupe de France face au Goal FC, a tout de même joué en hommage au gardien. Avant le coup d’envoi, une banderole a été déployée et une minute de silence respectée.

Sur le même sujet Football : un supporter de Crystal Palace bloque le car de Liverpool après la victoire de son équipe (vidéo) Lire

«On a fait le match pour lui, mais c'est très compliqué, a confié le président du club auprès d'ICI Isère. Ce jour devait être une fête, car c'est la première fois qu'on jouait le 4e tour de Coupe de France, ça s'est transformé en tragédie.»

FootballDécès

À suivre aussi

L'OM s'est incliné lors de la 1ère journée contre le Real Madrid.
Ligue des champions 2025-2026 : le programme TV complet de la 2e journée
Football : un supporter de Crystal Palace bloque le car de Liverpool après la victoire de son équipe (vidéo)
Antoine Griezmann a inscrit le 5e but de l'Atlético Madrid contre le Real Madrid.
Antoine Griezmann : depuis quand l'attaquant français n’avait-il plus marqué en Liga ?

Ailleurs sur le web

Dernières actualités