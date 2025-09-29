Football : un joueur amateur décède d’une crise cardiaque après un match

Un joueur de football amateur est décédé samedi 27 septembre des suites d’un malaise cardiaque, survenu peu après un match.

Un véritable drame. Un joueur du club de football d’Estrablin, dans l’Isère, est mort à 39 ans samedi dernier, après avoir été victime d’une crise cardiaque dans les vestiaires quelques instants après un match.

D’après le Dauphiné Libéré, les entraîneurs, puis les pompiers, ont tenté de réanime Nicolas Dalliere, le gardien de but de l’équipe réserve, en vain.

L’équipe première qui devait disputer, dimanche, un match de 4e tour de Coupe de France face au Goal FC, a tout de même joué en hommage au gardien. Avant le coup d’envoi, une banderole a été déployée et une minute de silence respectée.

«On a fait le match pour lui, mais c'est très compliqué, a confié le président du club auprès d'ICI Isère. Ce jour devait être une fête, car c'est la première fois qu'on jouait le 4e tour de Coupe de France, ça s'est transformé en tragédie.»