«Il est mort dans mes bras» : Lewis Hamilton pleure le décès de son chien Roscoe

Atteint d’une pneumonie, le chien de Lewis Hamilton, régulièrement présent dans le paddock de Formule 1, est décédé, ce dimanche, après avoir passé ces derniers jours dans le coma.

Il était la coqueluche du paddock. Régulièrement présent sur les Grands Prix de Formule 1 au côté de son maître, le chien de Lewis Hamilton (40 ans) est décédé, ce dimanche, des suites d’une pneumonie. Prénommé Roscoe, le bulldog anglais, âgé de 12 ans, a passé ces derniers jours dans le coma, avant que le Britannique ne prenne la dure décision de l’euthanasier.

«Après quatre jours sous respiration vitale, à se battre avec toutes les forces qu'il avait, j'ai dû prendre la décision la plus difficile de ma vie et dire au revoir à Roscoe. Il n’a jamais cessé de se battre, jusqu'à la toute fin. (…) Il est mort dimanche soir dans mes bras», a posté le septuple champion du monde sur ses réseaux sociaux, accompagnant son message de photos de lui avec son animal de compagnie.

«Je me sens si reconnaissant et honoré d'avoir partagé ma vie avec une si belle âme, un ange et un véritable ami. Faire entrer Roscoe dans ma vie a été la meilleure décision que j'ai jamais prise, et je chérirai toujours les souvenirs que nous avons créés ensemble», a ajouté Lewis Hamilton, très affecté par cette triste disparition et confronté à «l’une des expériences les plus douloureuses qui soient».

«Je me sens profondément proche de tous ceux qui ont perdu un animal de compagnie bien-aimé», a-t-il confié. Et il a pu compter sur le soutien de la Formule 1. «Roscoe, le chouchou de Lewis Hamilton, a apporté le sourire au paddock et a réchauffé le cœur des fans du monde entier. Nos pensées accompagnent Lewis dans cette épreuve difficile. Repose en paix Roscoe, du chiot du paddock à l'icône du Dogue, merci pour les empreintes de pattes que tu as laissées sur nos cœurs à tous», a écrit le compte officiel de la F1.

Après avoir renoncé aux tests Pirelli organisés, vendredi, sur le circuit du Mugello pour rester auprès de son fidèle compagnon souffrant, le pilote Ferrari, qui occupe actuellement la 6e place du classement des pilotes et toujours en quête de sa première victoire pour la Scuderia, va faire le voyage seul pour le Grand Prix de Singapour, ce week-end, sur le tracé de Marina Bay. Mais Roscoe sera bien présent dans le cœur de Lewis Hamilton et du monde de la F1.